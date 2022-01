No sé si hay una palabra que me provoque más desasosiego que «desigualdad». Sobre todo cuando leo o escucho que las temperaturas van a caer en algunos sitios quince grados por lo menos. Creo que ahí, en esas cuatro sílabas, se encierra casi todo lo peor de un sistema que se las da de fantástico, como si arrinconar a la gente que no tiene dónde y cómo vivir fuera un sistema para hacerle la ola. Nos hemos acostumbrado a ir cada cual por su lado. Ya se apañará quien necesite algo, aunque ese algo sea tan imprescindible como tener un cuarto para no dormir al raso o un plato con unas pocas lentejas viudas que llevarse a la boca. Un sistema fantástico, sí. Para unos cuantos que ven cómo las crisis que sufrimos los demás a ellos los engorda. No me lo invento. Desde el 2008 pequeñas empresas y muchísima gente han tenido que buscarse la vida como han podido, que ha sido mal. Las grandes empresas no sólo no han sufrido ninguna crisis sino que han visto aumentar sus resultados por encima de antes de la crisis. Y ahí siguen.

Llega el invierno y hace frío. Ya lo dije antes: hasta quince grados más en algunos sitios. Poder calentarse en medio de ese frío es un lujo que en muchas casas no pueden permitirse. El precio de la electricidad convierte esas casas en una sucursal de la sección de congelados de un supermercado. No me río. Las imágenes de esa precariedad hablan por sí solas. Todos los años lo mismo. Las compañías eléctricas ganan una pila de millones mientras hay gente que a la que se da cuenta se ha convertido en una estalagmita. No me río. Aún doy un paso más: si en las casas hace frío, más frío hace en la calle. Llegan los desahucios y te ponen de patitas en la calle. Los buitres se ríen (esos sí) porque para ellos expulsar de una casa a quienes la habitan es un chiste. El maldito chiste de quienes viven del hambre de los demás. De la soledad de los demás. Del frío de quienes sólo se reflejan -a ojos de los otros y de ellos mismos- en los charcos de la calle. Los versos de Claudio Rodríguez: «¿Quién nos calentará la vida ahora / si se nos quedó corto / el abrigo de invierno?». Aunque trabajes, lo que ganas no llega para pagar la luz, ni la hipoteca, ni el alquiler. El alquiler. Un debate que no acaba nunca en una solución mínimamente feliz para según qué gente. Como acabamos de pasar la Navidad, recuerden ‘Plácido’, la magistral película de Berlanga. Y su cínico eslogan: siente a un pobre a su mesa. ¡Qué bien, ¿no?!

En la misma ciudad de València el alquiler medio de una vivienda está sobre los novecientos euros. Eso leí en este diario. Y en algunos barrios -según la misma noticia- se dispara bastante más allá de los mil. ¡Qué maravilla! No me digan que no es para aplaudirle las gracias al sistema tan fantástico que rige nuestras vidas. Lo que decía al principio: hagámosle la ola. Disponer de una vivienda digna es un derecho constitucional. Tanto hablar de la Constitución y se callan sus defensores más fanáticos algunos de sus derechos fundamentales. Ni siquiera trabajando puedes vivir dignamente. Lo que ganas apenas llega para pagar el alquiler y que no te echen a la calle. Novecientos euros: ¿será posible? ¿En cuánto está el salario mínimo interprofesional? ¿En cuánto está la precariedad laboral que «disfruta» una abultada nómina de la gente trabajadora? Si cada mes -en el caso de que te alcance- separas el dinero para el alquiler, ¿qué te queda? Comerte los mocos. Eso te queda. Pero a esos defensores fanáticos de la Constitución les importa un pito lo del derecho a una vivienda digna. Y que no tengas ni para pipas aunque te deslomes trabajando.

La cultura del sálvese quien pueda se ha instalado en el culto a ese individualismo feroz que al llegar la pandemia creíamos cadáver. Para nada se ha muerto ese individualismo. Dos palabras que provocan desasosiego: insolidaridad y desigualdad. Cada vez aumenta más la brecha entre la riqueza y la pobreza. En pocas manos queda casi toda la fortuna del planeta. Veo la lista de supermillonarios que sale en las revistas especializadas y se me llena la tripa de godzillas.

No le voy a hacer la ola a este capitalismo cada vez más en contra de la fragilidad. El abrigo de invierno no es que se nos ha quedado corto, es que no existe. Y si hablamos de quienes llegan de otros países pensando que aquí van a encontrar una vida digna, la cosa es para largarte a vivir en esa especie de casita extraña que los chinos han descubierto en la cara oculta de la Luna. También podemos hacer la revolución. Pero seguro que eso es más difícil, infinitamente más difícil, que hacerle palmas al rey emérito cuando regrese a casa y no será, precisamente, para traerles juguetes a los niños y niñas de la precariedad. Tampoco le voy a hacer la ola al rey emérito. Ni al otro. ¿O no es la Monarquía una de las muestras más claras de la desigualdad? Pues eso.