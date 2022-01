El territorio valenciano, ¿existe?

Llevo un tiempo autoconfinado en el interior de la Marina Alta. Desde aquí la perspectiva de la Comunidad Valenciana es bien distinta a la del área metropolitana y la huerta de Valencia. Como lo es, obviamente, verla desde la óptica de Alicante, o la de la Vega Baja o el Maestrat… Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto para el año 2022 el desarrollo de políticas que avancen en la cohesión territorial, pero no se refería directamente a la llamada vertebración de los territorios correspondientes a las tres provincias de la Comunitat, sino a la cohesión española.

Empecemos por ahí, por las ideas de Puig, con quien comparto la creencia en la necesidad de que la nación española deje de confundirse con la megalópolis de Madrid y empiece a difundir órganos e instituciones nacionales a lo largo y ancho del país.

En efecto, debería de haber una jefatura de costas y puertos en algún punto del Cantábrico, e incluso otra situada en alguna de nuestras islas mediterráneas, lejos del Paseo de la Castellana. Que la cámara territorial –el Senado, actualmente un cementerio de elefantes– se traslade a Barcelona siempre me pareció también una idea brillante y necesaria.

Y el Ministerio de Agricultura podría tener su sede en Valencia y no pasaría nada, todo lo contrario. Y el Tribunal Constitucional se lo pasaría en grande si se trasladase a Cádiz… o el Teatro Nacional a Málaga… Ideas y ocurrencias en ese sentido hay a docenas, desde luego, pero sin acuerdos de Estado entre los grandes partidos se antoja extraordinariamente difícil y complejo avanzar en esa línea.

Al mismo tiempo, el efecto centrifugador madrileño en las últimas décadas se ha reproducido en los territorios autonómicos. En Andalucía, por ejemplo, el malestar en las provincias orientales contra la centralidad sevillana va en aumento. La llamada España vaciada amenaza, del mismo modo, con seguir el ejemplo de Teruel si capitales como Valladolid o Zaragoza siguen acumulando centralidad autonómica. Todo ello en medio de las reclamaciones financieras que, especialmente en el caso valenciano, resultan sangrantes.

Así pues, Puig ha trazado una nueva frontera para el 2022, pero esta temporada no va de new deal sino del año Joan Fuster, el intelectual que delineó la identidad valenciana y cuyo legado político, más o menos adaptado, fundamenta el llamado nacionalismo valenciano que ahora habita en un partido de gobierno como es Compromís. Lo que equivale a que una parte importante del poder político valenciano actual estará de conmemoración, porque va ser difícil que el año Fuster vaya a favorecer una revisión crítica del pensador de Sueca. Lo previsible es lo contrario.

Fuster, no cabe duda, es uno de nuestros intelectuales más cultos y brillantes. Sus conocimientos en torno a la literatura catalana, y también la francesa, eran vastísimos. Y su capacidad para narrar la historia fue digna de la mejor tradición divulgadora a la británica, como su ojo para captar la sociología del país. De la complejidad del territorio valenciano, sin embargo, apenas se ocupó. Poco más de tres líneas dedicó a la cuestión alicantina que despachó simplemente señalando, al modo orteguiano, paradójicamente, que se trataba de un espinoso problema sin resolver. La castellanidad presente en el País Valenciano resultó para Fuster un engorro que se limitó a describir, pero sin proponer ninguna genealogía ni, por supuesto, un proyecto de coexistencia.

Hubo un tiempo, posterior a Fuster, en el que algunos protagonistas creyeron que la clave de la vertebración valenciana consistiría en publicar las carteleras de cine de las tres provincias en la edición regional de un periódico importante. Ocurrió y nada trascendió. Un pope cultural como Eliseu Climent estaba seguro de que cuando se viese TV3 en el territorio valenciano se abrazaría la «realidad» que a todos nos uniría gracias a la lengua común. Y nada de eso terminó pasando.

No solo eso. A pesar de la autonomía, los planes de estudio y las televisiones monolingües, la desvertebración avanza. La tendencia a la creación de territorios segregados en la galaxia valenciana es cada vez mayor. Lo ha confirmado siempre nuestro politólogo de cabecera, Vicent Franch, el País Valenciano es una geografía de ciudades-estado donde la cohesión se hace imposible. No es de extrañar. Un amigo me acaba de señalar que para ir en transporte público de Benicàssim a Dénia, Renfe le propone un viaje con trasbordo en Valencia que durará tres horas y media. Eso sí, por el módico precio de 15 euros.

La misma Dénia, aislada ferroviariamente a pesar de haberse convertido en el puerto de referencia hacia las Baleares, vive cada día más ensimismada, a espaldas incluso de su vecina Xàbia. Los dianenses se repliegan sobre sí mismos y las poblaciones de la Retoria, sin ganas de federarse con el resto de comarcas alicantinas, fieles al valencianismo, aunque sin medios para crear las redes de conexión necesarias. Es la geografía, Fuster, es la geografía.