La coronació de Carles III de Borbó, el 1759, va originar un Coloqui jocós entre el bou dels carnicers y el lleó vulgarment dit de Almenara, en assunt de la solemníssima processó de gràcia, que féu la molt noble, lleal e ilustre ciutat de València per la goijosa desitjada proclamació de nòstron cathòlich claríssim monarca, que, com es veu, va fer servir la llengua per tal difondre propaganda política proborbònica entre els estaments que no podien entendre bé el castellà. Més evident encara, resulta, ja des del mateix títol, un paper semblant, ara referit a la coronació de Ferran VI de Borbó: Relació de la proclamació de la ciutat de València a don Fernando Sexto en son rey natural, contada per un llaurador de l’Horta a sons germans y seus. També, més endavant, i en contra de les idees dimanades de la Revolució Francesa, o sobre la commoció que el seu fruit –Napoleó- va produir a l’Europa de l’Antic Règim, els estaments rectors no van dubtar a manifestar el seu rebuig en diversos col·loquis en valencià, adreçats sense dubte a un poble que, per contra, si pensava un poc, havia de veure necessàriament claríssims avantatges en l’abolició dels privilegis de la noblesa. Hi ha, però, mostres de literatura de canya i cordeta antifrancesa i contra els il·lustrats, fins al punt que hom pot parlar de col·loquis de temàtica política.

Encara, quan una part majoritària de la societat se sentirà amenaçada davant la presència de les tropes napoleòniques a casa nostra, no es dubtarà, fins i tot, a predicar a favor de la idea d’una Espanya lliure de la «tirania» francesa, i, fins i tot, ens han arribat mostres de sermons destinats a fer créixer el fervor patriòtic entre els valencians i, precisament, en la llengua que millor entenien i que els era natural. I, en aquesta línia de producció literària popularista i de caire antinapoleònic és on s’han d’incloure, també, els col·loquis, els soliloquis i les peces teatrals de mossén Vicent Manuel Branchat, un dels primers autors nostres que adaptaren el gènere del «sainete» en castellà –que comptava amb figures de gran relleu– als gustos i els interessos d’uns valencians que, acostumats a sentir recitar i a veure «representar» literatura de col·loquiers en la llengua del poble, ben fàcilment acceptaren una comèdia com la de Branchat, Més s’aprècien els dinés que la sanch i el parentesch, L’elecció de la llengua pròpia del país no era una tria fortuïta.