El tema del tractament de «les altres llengües espanyoles», que diu la Constitució espanyola, és de contínua actualitat. Fa unes quantes setmanes, este diari, Levante-EMV, se’n feia ressò amb motiu d’una proposta-esmena en el 40 Congrés del PSOE, celebrat el passat octubre a València. Deia la notícia: «Que es considere que les diferents llengües espanyoles, a més del castellà, siguen també oficials en l’Administració de l’Estat».

En el 14 Congrés del PSPV-PSOE també s’ha tractat la qüestió, a partir d’una esmena com l’esmentada, que deia, entre altres propostes: «Calen també canvis en la legislació estatal de reconeixement de les altres llengües espanyoles».

«En el marc d’una reforma constitucional, en sentit federal, o per mitjà d’una llei de convivència de llengües, proposem que es considere i s’establisca que les diferents llengües espanyoles, a més del castellà, siguen també oficials en l’Administració General de l’Estat, amb el grau que es determine per llei. I que conéixer eixes llengües és un dret i també un deure dels residents en territoris que posseïxen llengua pròpia, a més del castellà, i especialment dels empleats públics».

«Eliminar la càrrega de marginalitat que suposa l’article 3 de la Constitució per a les altres llengües espanyoles, en la seua redacció actual, és fonamental per al ple reconeixement de l’Espanya diversa i plurilingüe realment existent. I per a evitar conflictes i col·lisions polítics i judicials».

«Proposem que es potencie el Consell de les Llengües Oficials com a instrument legal d’anàlisi, impuls i coordinació de la política de l’Administració General de l’Estat, en relació amb l’ús de les llengües oficials de les comunitats autònomes, amb l’objectiu de procurar una millor atenció als drets lingüístics dels ciutadans».

Sobre la qüestió de les altres llengües també ha dissertat Antoni Ferrando, catedràtic emèrit de la Universitat de València, en el seu article «Per la igualtat lingüística» (Levante-EMV, 26-12-2021), on reivindica el desplegament i el compliment real dels conceptes «respecte i protecció», que la Constitució espanyola assenyala, en l’article 3, respecte a les altres llengües espanyoles.

És cert que ‘les altres llengües espanyoles’, entre estes el valencià, es reconeixen en la Constitució de 1978 més que en qualsevol altra llei fonamental o carta constitucional espanyola des de 1707. Inclús de manera menys restrictiva que en la Constitució republicana de 1931. Però també és cert que la legislació general sobre la qüestió lingüística és discriminatòria contra les «altres llengües» hispàniques i que existix una desigualtat flagrant, en el dret i en el deure de conéixer-les, entre el castellà i les ‘altres llengües espanyoles’. Tenim el dret de conéixer i d’usar el valencià, com ocorre amb els altres idiomes hispànics «perifèrics», però legalment i en la pràctica, excepte en l’àmbit de l’ensenyament i en les proves d’accés a la funció pública, ningú té el deure o l’obligació de conéixer esta «altra llengua espanyola». Eixe dret, que disposa l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, per exemple, es veu conculcat, en el mateix territori a on és oficial, quan un empleat de l’Administració, en la Comunitat Valenciana, de qualsevol dels seus àmbits, «sol·licita/demana/exigix» a qui es dirigix a ell en valencià, que li parle en castellà o espanyol. Els que tenim com a primera llengua alguna de les altres espanyoles (valencià-català, eusquera, gallec, asturlleonés, aranés, etc.) estem obligats a ser bilingües. Com diu la Constitució, tots els espanyols tenim el deure de conéixer el castellà. Molt bé, però el coneiximent de la llengua cooficial o usual no castellana també deu ser un deure dels residents en territoris que posseïxen llengua pròpia, diferent del castellà, i especialment dels empleats públics, guàrdies civils, policies nacionals, etc. I si eixes llengües hispàniques perifèriques són espanyoles, que ho són, se les ha de reconéixer i admetre en l’Administració espanyola. Ningú, crec, pretén que cap burgalés, gadità o manxec conega el valencià, si no és resident o empleat públic en la Comunitat Valenciana, però un document en valencià-català, eusquera o gallec deu tindre efectes i ser vàlid en tota l’Administració espanyola, perquè estes llengües també són espanyoles.

Després de quasi 45 anys de democràcia, i de segles de falta de reconeiximent just i pertinent de la diversitat lingüística espanyola, és hora que s’acabe eixa desigualtat i es reconega igualitàriament el plurilingüisme espanyol existent, com s’han reconegut, resolt o tractat i abordat altres situacions de prohibicions, marginacions o desigualtats, com l’educació i sanitat universals, els drets de la dona, l’homofòbia, la xenofòbia, la legalitat del divorç, la del matrimoni homosexual, la despenalització de l’avort, l’eutanàsia i altres situacions discriminatòries o de «ninguneig» i d’invisibilitat.