Aquest dies la premsa anglesa està esvalotant l’aviram polític de per allà en descobrir que el Primer Ministre, Boris Johnson, i alguns dels seus col·legues han estat saltant-se les normes que ells mateixos havien aprovat perquè tota la població les complira estrictament. La seua falta: anar i vindre per carrers i places incomplint el confinament al que la resta de ciutadans estaven obligats, en uns casos l’excusa van ser suposades reunions de treball al jardí de la casa del Primer Ministre, amb ampolles de vi i safates de formatge per fer més lleu el feixuc treball que, suposadament, estaven fent els polítics «torys» en lloc de ser tancats a casa com la resta dels seus conciutadans.

Tot això passava el maig del 2020 en ple atac de la COVID 19,encara no es coneixia cap remei contra aquest maleït virus, però Jhonson enviava un mail als seus invitant-los a casa, això si, cadascú tenia que dur la beguda. Mai m’han citat a una reunió de treball demanant-me que la logística alcohólica siga cosa meua. Segurament, com les penes regades amb espirituosos son menys, els «torys» volien amagar, amb l'eufòria que donen el vi i el whisky, els greus problemes que l’aplicació del Brexit els estava ocasionant. I mentrestant la ciutadania tancada a casa amb forrellats legislatius. Ja em deia la iaia Vicenta que els poderosos i els mossens solen dir-li al personal «Feu el que jo diga, no el que jo faça».

Altre de per aquelles terres que tampoc feia el que ordenava al personal era Neil Ferguson , epidemiòleg, assessor de Boris Jhonson que va ser qui va aconsellar al Premier britànic confinar a la població per evitar l’expansió del virus. Ferguson va incomplir el confinament en rebre, un parell de vegades, la visita de la seua amant, que va viatjar, enamorada, des del seu domicili al sud de Londres fins la casa del epidemiòleg. No es estrany, doncs, que el Ministre de Salut d’una antiga colònia anglesa també practique el desconfinament. Això va fer David Clar, Ministre de Salut de Nova Zelanda, que va trencar el confinament per fer uns kilòmetres amb la seua bicicleta de mountain bike.

També per aquí sembla que alguna autoritat va oblidar el confinament per continuar fent la seua passejada diària. Quan tan sols podíem eixir de casa per anar al treball o per les necessitats més imperioses la Sexta va publicar unes fotos de Mariano Rajoy amb xandall fent esport pels voltants de la seua residencia. El mateix Grande Marlaska va contestar a una pregunta en roda de premsa que s’estava esbrinant el que havia passat. Mai més vam saber si Rajoy tenia una necessitat imperiosa i urgent de córrer pels voltants del seu domicili o, senzillament, va incomplir el confinament. Es normal, encara estan buscant qui es el Mpunto Rajoy dels papers de Bárcenas.

El actuar com li vinga en gana li pot costar a Jhonson el desnonament del 10 de Downing Street. Les enquestes ja li van de baixada, com el nom del carrer on té la seua seu el «Premier», els laboristes ja demanen el seu cap i, fins i tot alguns dels seus estan disposats a sacrificar-lo en el moment que troben un substitut, no els tremolarà la mà com no els va tremolat a l’hora de substituir anteriors caps de Govern.

I es que per aquelles terres ni la política ni la monarquia son com per aquí. Aquest dies la reina Isabel ha retirat tots els seus honors al seu fill Andrew imputat per la Justícia.Mentrestant a l’Estat espanyol els polítics i la Corona fan mans i mànigues per salvar l’anterior Cap de Estat, amagat sota l'ombrel·la dels seus amics àrabs, perquè salvant-lo a ell creuen que salvaran la Monarquia.