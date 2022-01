Ens assabentem fa uns dies que Díaz Ayuso va denunciar davant el Tribunal Suprem el repartiment autonòmic dels fons europeus.

Un dels arguments que el PP fa servir per a aquesta denúncia és que la forma en què s’han repartit pot generar corrupció. I això s’atreveix a dir-ho el màxim representant del partit condemnat per corrupció més vegades a l’Estat Espanyol i que, possiblement és el més corrupte de tota Europa? Cal fotre’s!!!

Que el PP porte als tribunals tot allò que no li agrada o considera massa progressista, no és res nou. Recordem les denúncies al Constitucional de la Llei Orgànica 1/2004 sobre Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere que després, quan van governar, no van derogar. I tampoc ho van fer, tot i que van perdre un ministre pel camí, el nefast Ruíz Gallardón que va intentar modificar, a pitjor és clar, els drets sobre la interrupció voluntària de l’embaràs de les dones que està contemplat a la Llei orgànica 2/2010 sobre salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs i a qui el moviment feminista amb la mobilització anomenada «El tren de la Libertad» va parar i va fer dimitir.

Com veiem, que el PP intente boicotejar la millora de les condicions de vida de la ciutadania, no és cap novetat. També podríem recordar totes les mesures austericides que van prendre al llarg de la crisi financera del 2008, des del moment que van governar. Tot i que en aquell cas, la porta a les mesures restrictives la va obrir el PSOE que, primer va negar la crisi i després va començar amb les retallades. Tampoc ho podem oblidar.

Al País Valencià sabem el que és corrupció. La vam patir amb els Governs del PP. I també sabem que, si hi ha voluntat política, es poden recuperar part dels diners furtats. Com per exemple, part dels que l’exconseller Blasco va furtar de partides destinades a cooperació internacional i que la ferma voluntat de l’actual consellera de transparència i cooperació Rosa Pérez Garijo ha aconseguit, per sentència, retornar a les arques autonòmiques.

Però que precisament Díaz Ayuso, que baixa impostos a les classes econòmicament més poderoses, denuncie el repartiment dels fons europeus amb l’argument de la corrupció, fa pena o rissa, depenent del moment. I amb l’argument de la corrupció? En la Comunitat de Madrid? Si precisament en aquesta comunitat tots i totes els que han ostentat la Presidència de la Comunitat del Partit Popular han estat imputats o esguitats per corrupció!!

La pudor de política mal entesa i la pèrdua d’oportunitats per a executar polítiques més humanes en aquests temps de pandèmia, donen mesura del talant d’aquesta gentola que no busca el bé comú. Sols busca el seu benefici o projecció personal, encara que siga a costa de vides humanes. Ho hem oblidat les més de set mil persones majors que van morir a la seua comunitat perquè va ordenar que no se’ls traslladara als hospitals?

Aquesta és la política de Díaz Ayuso. La seua projecció per damunt de vides humanes. I la del seu partit, que és el responsable del 85% dels diners furtats per corrupció a l’Estat Espanyol.