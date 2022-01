Les afirmacions no sempre són exactes com pareixen. En alguns casos, resulten enganyoses. Hi ha una preposició que s’afig a un enunciat per a dir una veritat a mitges. Es tracta de ‘llevat’. Normalment està acompanyada de la paraula ‘de’ i crea una locució. D’una manera més culta, emprem ‘tret de’, encara que per al nostre diccionari no és la forma principal.

En alguns moments, un ‘llevat’ expressa certa publicitat enganyosa o no massa aclaridora. Recentment he fet un regal d’un val per a dinar en un destacat restaurant valencià situat en l’Oceanogràfic. En ell, com en uns altres llocs que oferixen este producte, es diu que està tot inclòs ‘llevat’ la beguda. No s’entén que tu regales un menjar especial i hages de dir que es paguen la beguda perquè no entra en el present.

Un altre cas en el qual de segur apareix el ‘llevat’, és en la recent subvenció que ha eixit del bo lloguer. Suposa un gran pas però no deixa de ser un pegat. L’ajuda sembla que serà per un període màxim de dos anys i ‘llevat’ que no supere els 600 euros, o en alguns casos els 900 euros, mensuals. Es pensa que totes aquelles persones que paguen un lloguer alt és perquè van sobrats d’ingressos. Tal vegada, en determinats casos, no tenen més remei que pagar eixa quantitat, encara que després visquen en unes condicions de penúria. La solució passa per una limitació dels preus dels lloguers perquè les persones jóvens (i no tan jóvens) tinguen dret a la vivenda, com diu la Constitució Espanyola.

L’arribada de l’Any Fuster ens obri possibilitats per a entendre millor la grandesa d’una persona autòctona. És una bona oportunitat per a recuperar Fuster com a destacat i admirable intel·lectual. Tanmateix cal confiar que la programació no estiga destinada exclusivament per a les persones fusterianes. Trobe que el mateix Fuster no ho era. L’escriptor s’ha de mostrar des de molts angles. També des de la perspectiva crítica que sols naix amb el pas del temps. Crec que moltes de les activitats plantejades, perquè siguen profitoses, han d’estar destinades per a tots i totes ‘llevat’ dels sectors fusterians.

En definitiva, valorem la preposició ’llevat’. Ajudarà a entendre millor els missatges que ens comuniquen. No deixem que ens enganyen. La veritat és totalment certa, ’llevat’ que no es manifeste sencera.