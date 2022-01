El periodista y escritor Eduardo Haro Tecglen sostenía que su perro, un bóxer atigrado con un prognatismo más que acentuado, no era un perro sino un santo. Coincido con él. Solo quien haya compartido su vida con un bóxer, sabe que eso es verdad. Es lo que calificaríamos como uno de esos amigos intensos. Es la encarnación del afecto hiperbólico, desmesurado, sin límites, agotador. A cariños, en el reino perruno, nadie lo supera. Siempre pendiente de ti, pero no por control policial sino por respuesta al supuesto juego, a tu provocación. Apenas una mirada de reojo a distancia que él capte de inmediato, o un ligero, pero muy ligero, ligerísimo movimiento del meñique a tres metros de donde esté tumbado, y creerá que la cosa va con él, y ya lo tienes irremediablemente encima.

He leído libros entrañables con perros de trasfondo. No hablo de ficciones épicas a lo Jack London y su Buck, sino de perros más anodinos que han convivido con escritores y han dejado su impronta profunda en estos. Por ejemplo, en James Herriot o en J. R. Ackerley o en John Grogan, también en Gerald Durrell y en Elizabeth von Arnim y en Manuel Mujica Lainez, por citar algunos clásicos. Lo que Christopher Isherwood denominó «literatura de animales». En todos ellos emerge, sin antropocentrismos baratos, el valor de esa relación emocional que se formula, ni más ni menos que desde la Edad de Bronce, entre el ser humano y el cánido.

Por mi parte, he cohabitado con perros de distintas razas (antes no había conciencia en el tema de adopciones, lo reconozco) desde algo más de mi adolescencia y nunca me han defraudado. Ya sé que suena a tópico, pero qué le voy a hacer. No ignoro que es un fraseo que se ha escuchado muchas veces, como ese otro que mantiene que es el perro el que se pone más contento de la familia cuando uno regresa a casa, ese perro que te recibe haciendo cabriolas, y que, si puede, si te descuidas, intentará a su manera demostrarte que él es el que más te quiere de todo el mundo y te plantará un morreo allá donde llegue.

Ahora viene el malabarismo, ¿cómo enlazar con los cerdos en esta humilde reflexión? ¿Perros y cerdos? Podría hablar de dignidades, de seres de naturaleza sintiente y sus alrededores. Ignoro si cuando salgan estas líneas la polémica de las macrogranjas surgida por la entrevista del ministro Garzón a «The Guardian» habrá amainado, pero intuyo que no, estando aún en el horizonte las elecciones autonómicas de Castilla y León. En política, aunque suene a tópico de nuevo, todo es carnada, pero hay que leer atentamente los hechos. ¿En serio resiste una argumentación razonada en pleno siglo XXI, tras visualizar las fotos que circulan en prensa y en redes sociales del interior de esas instalaciones industriales, en contra de lo expresado por el ministro?

Lo curioso es que Garzón, aislado incomprensiblemente por la zona PSOE del Gobierno, no necesita hacer nada para demostrar que se halla en el escaque adecuado y decente. No necesita moverse un centímetro. Ha ganado. El tiempo no solo le dará la razón sino que se la está dando ya. Ahí, como botón, Jane Goodall pide que España lidere la prohibición de ese sistema de explotación animal que maltrata y contamina, con sus nefastos efectos socioambientales y de salud humana, a más de media Europa y gran parte de la otra mitad.