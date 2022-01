Los caprichos del apretado calendario futbolístico han golpeado esta semana no solo al Barça, también a la serie más longeva de TVE. El capítulo 389 de «Cuéntame» se emitía justamente un jueves de partido copero con prórroga que, con lo caro que se ha puesto ver fútbol en abierto, mantuvo enganchados a casi cuatro millones de espectadores en Telecinco. Ojalá, como se titulaba este primer capítulo de la 22ª temporada, remonte y podamos seguir escuchando a Herminia. La abuela que muchos ya no tenemos que pregunta a su nieto, ahora director general en el Gobierno de Felipe González, dónde está el periodista que siempre quiso ser.

Este no ha sido el único estreno en la semana en la que se inicia de veras el primer semestre del curso televisivo 2022. En TVE presentaron a la policía interpretada por Elena Rivera en otra serie más de crímenes por resolver. No le fue del todo mal, sin llegar a los dos dígitos de cuota de pantalla. En esta ocasión el choque frontal se produjo con la despedida de la cuarta edición de «La isla de las tentaciones» – sí, la cuarta ya-. También volvía Jalis de la Serna con «Cazaherederos» en La Sexta e Ion Aramendi ocupaba el prime time del lunes de la tele pública con «La noche de los cazadores», versión nocturna del concurso «El Cazador».

A pesar de tantas novedades, sin ver antes de escribir esta columna «Las claves del siglo XXI» de Javier Ruiz, lo más interesante ha sido la presencia de Julia Otero en «El Hormiguero». Más de tres millones de televidentes se emocionaron escuchando a la periodista explicar qué sintió cuándo le dijeron que tenía cáncer, como una más de las cerca de 300.000 personas a quienes se lo dicen cada año en España, a 800 al día. Descubrió que la expresión «temblar de miedo» no es un recurso estilístico y el peso de asumir de golpe la provisionalidad de la vida, la nostalgia por un futuro imaginado que quizás no llegue.

Además del relato vivencial, la comunicadora acostumbrada a entrevistar a especialistas compartió parte de su aprendizaje sobre cómo se comportan esas células perversas que tanto sufrimiento provocan. Por desgracia, casi todos tenemos a alguien querido pasando por alguno de los momentos experimentados por Julia Otero después del «vamos a hablar de tu cáncer» de la presentación.

No cuento más. Si no la vieron en directo, háganlo como yo en ATRESplayer. Como dicen los jóvenes, es un must. Nunca ha tenido más sentido la canción de los Bee Gees que bailan ahora al empezar el programa Pablo Motos y compañía.