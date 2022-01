LAS VIDAS PEQUEÑAS

Una pequeña librería en Aix-en-Provence. Creo que fue cuando una gira francesa con alguna de mis novelas. No sé qué año antes de la pandemia. Ahora todo es eso: antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia. El tiempo es como el frágil alambre del funambulista. Una repentina ráfaga de viento y lo vuelve del revés, como pasa con la ropa tendida al sol de los inviernos. No sé si el acto final era en Marsella, seguramente sí. La ciudad de los cielos más bellos del mundo. Los laberintos urbanos del Panier en las novelas de Jean-Claude Izzo y las cuestas empinadas de L’Estaque, con sus pequeños jardines comunitarios, que saca Robert Guédiguian en todas sus películas. Las mazmorras inventadas por Alejandro Dumas en el castillo de If, de donde escaparía para su venganza el Conde de Montecristo. La memoria mezcla los recuerdos, los lleva como locos de un sitio a otro: se los inventa, a veces. No es una invención la librería de Aix-en-Provence. Allí conocí a Avelino Cañadas.

Después de la conferencia, se me acercó y estuvimos hablando un rato. La memoria del exilio siempre acude cuando algún libro la reclama. El exilio. El maldito exilio que destrozó tantas vidas durante la guerra y sobre todo después de la victoria del ejército rebelde en 1939: ¡pobre República! Desde aquella tarde nos escribimos y él y Pepi me cuentan como si aquel encuentro en la Provenza no hubiera terminado. Hace unos días me llegó un libro: ‘Un aller simple. Pour l’exile’. Una historia real novelada por Avelino. La figura del padre como inspiradora del relato. Viaje sólo de ida, como cantarían los Beatles muchos años después en una canción de desamor: «Ticket to ride». Billete de ida, sólo de ida. El exilio.

El azar ha hecho que reciba a la vez otros libros que hablan de ese pedazo de historia que tan poco se recuerda: la gente que sufrió la represión en sus pueblos y nunca tuvo reconocida la condición de víctima porque el franquismo sigue vivo demasiadas veces. Lo dice Ángel Iglesias Ovejero en ‘La represión franquista en el sudoeste de Salamanca’ (1936-1948), un libro que me acaba de enviar su hija Cécile, profesora en la Universidad de Borgoña. Cuenta de la desmemoria, nombra a víctimas y victimarios, descubre esas vidas pequeñas que no tienen sitio en las memorias oficiales: «las víctimas que no representan a nadie sino a sí mismas y por quienes nadie se había interesado seguían en el olvido». No fue sólo el exilio, sino el horror de los campos nazis, el destino final de unos nombres rescatados por el arqueólogo José Manuel Martínez García en el libro ‘Los cinco de Utiel, víctimas del nazismo’. En sus escasas páginas habla «de unos hechos que la ciudadanía debe conocer y no olvidar para que nunca se repitan». Luchar contra el olvido es siempre el motivo principal de estos libros y de quienes los escribieron. Como en C’est là-bas qu’il faut aller, un texto también breve que me llega de Valence y en cuyas páginas Éric Solvas quiere «reconstruir la historia de mi familia y contar el pasado para conservarlo presente y vivo, y también, no sin un cierto desasosiego, reconciliarme con él».

También el último libro ahonda en esa historia local que tanta falta nos hace: ‘Els afusellaments a La Pobla de Vallbona (1939-1942)’. Los nombres «de las cuarenta personas asesinadas por el franquismo salen a la luz», escribe el historiador Josep Jorge i Fernández. La misma noble finalidad en su escritura: «El derecho de las víctimas a la verdad se traduce en un deber de memoria para los poderes públicos…» Los poderes públicos y su compromiso con la memoria democrática: una relación difícil después del vacío memorialista de la Transición. En este país sigue dando miedo la memoria. Lo mejor es olvidarlo todo. Eso dicen quienes tienen algo que esconder de su pasado. Las heridas del pasado se curan contándolas y no condenándolas al silencio. «Vivimos preguntando… / ¡Jamás responde nadie!», escribe Ángela Figueras Aymerich en uno de sus poemas. En estos libros que les cuento hay respuestas.

Regreso a aquella lejana tarde francesa en Aix-en-Provence, cuando conocí a Avelino Cañadas. Leo ahora la dedicatoria en su viaje sólo de ida, como son los viajes de todos los exilios: «para Alfons, este libro escrito con humildad para que nada caiga en el olvido». Esta columna habla de las historias que permanecen en las orillas de la Historia. La humildad de unas vidas contadas desde la noble humildad de quienes las cuentan. Vivir en lo pequeño agranda las dimensiones de lo que vivimos. La memoria también es una manera de vivir en ese sitio que nadie nunca nos puede arrebatar: el de la dignidad que el fascismo, o las nuevas formas del fascismo, sigue empeñado en negarles a esas vidas pequeñas que sufrieron la tragedia de la muerte, la cárcel o el exilio. Escribir del pasado es también escribir del presente. Escribo hoy y siempre de ahora mismo, no de ayer. Y lo mismo hacen quienes me han ayudado con sus voces a escribir lo que escribo aquí este domingo. Gracias infinitas por esa ayuda. Y a ustedes, por estar ahí y añadir aquellas voces a las suyas. Gracias.

Portada de «Los cinco de Utiel» del arqueólogo José Manuel Martínez García. «Els afusellaments a La Pobla de Vallbona» del historiados Josep Jorge i Fernández y el libro de Avelino Canadas «Un aller simple».