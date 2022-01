La perplexitat és com un virus que impregna el cervell de seguida que hi assistim a l’espectacle dels presumptes debats polítics que patim en aquest país. Però no és una perplexitat complexa, ni metafísica, ni científica, tant de bo ho fora, és una perplexitat que naix de l’avorriment, de l’apatia, del déjà-vu permanent, és com un gran badall còsmic, de dimensions estel·lars desconegudes. Afortunadament, sempre hi ha la possibilitat d’apagar la televisió o no llegir els periòdics o no escoltar la ràdio per a no contagiar-nos, però cal reconéixer que aquest virus no és tan letal com el coronavirus, és un virus psicològic, si de cas, senzillament és la manera de fer política marca de la casa: avorrida, previsible, pedestre.

El problema és que els presumptes grans debats fonamentats normalment en la mentida o la manipulació interessada, tal qual, que encapçalen els informatius de tant en tant, sí que causen ferides polítiques en la ciutadania. No som un país de lectura de la lletra menuda, en general, de buscar les fonts i argumentar, de raonar pacíficament i arribar a consensos. Ací preval la bilis, una passió sectària i excelsa que contamina de bat a bat la discussió de principi a fi. Tanmateix, el més interessant per a la ciutadania és el fet que els polítics són plenament conscients que són actors del circ mediàtic, que acabada la discussió en l’arena política se’n van a dinar junts i conversen sobre temes relacionats amb les seues vides privades mentre la gent, els votants, continuen barallant-se acaloradament, sembrada la llavor, a les barres o les taules dels bars, si les restriccions per la covid ho permeten.

Ara toca la polèmica de la ramaderia intensiva i extensiva per unes declaracions del ministre Alberto Garzón al periòdic anglés The Guardian. A fi de comptes, Garzón no diu més que obvietats sobre les quals hi ha grans consensos mundials en tots els organismes internacionals del ram. Que la indústria de la carn a través de la ramaderia intensiva és un greu problema per a la contaminació de la Terra, que afecta la pol·lució de l’aire, els recursos d’aigua, que contamina els aqüífers i deixa molt mal parada la biodiversitat planetària, a més de perjudicar la salut de les persones, és un fet més que contrastat per tots els estudis mediambientals mínimament seriosos. Sense anar més lluny, ho diu un conegut i polèmic informe de l’Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) de fa uns anys, una institució que depén de l’ONU, que va causar un gran impacte en les multinacionals càrnies d’arreu del món. És més, en totes les cimeres relacionades amb el clima la contaminació que causa la ramaderia industrial sempre és un dels grans eixos del debat. Ara bé, és un tema que, com en el cas dels combustibles fòssils, cal afrontar a poc a poc sense demorar les iniciatives perquè està en perill el futur del planeta.

Però, atenció, el tema és la ramaderia industrial intensiva, allò que diuen les macrogranges, que encara no estan clarament definides, per cert, i ningú no ha dit res en contra de la qualitat de la carn produïda a Espanya, en absolut. Si de cas, els experts parlen d’una transició cap a un model més sostenible i extensiu, basat sobretot en explotacions mitjanes i xicotetes. El ministre de Consum i els seus assessors han pecat d’una gran ingenuïtat, fa l’efecte que Garzón no ha aterrat encara en el despatx del seu ministeri perquè les seues paraules poden ser un camp de mines si s’allunya, tan sols un centímetre, de l’esvarós llenguatge políticament correcte que demana el càrrec.

I ara ve el fariseisme de la política: que la polèmica la utilitze la dreta i l’extrema dreta amb pròximes eleccions a Castella i Lleó és lògic i previsible. Però la reacció d’alguns barons del PSOE, del ministre d’Agricultura, Luis Planas, o del mateix president del govern, Pedro Sánchez, ja és de nota. És el joc habitual en l’arena política, amb eleccions a Castella i Lleó, d’acord, però cal posar-se de seguida la mascareta del pudor perquè el virus de la perplexitat no ens contamine el sentit comú i la intel·ligència.