Segons l’última enquesta del CIS, els polítics són un dels cinc principals problemes d’Espanya. Si uns ens deceben, altres no inspiren confiança. Diran que les dades del CIS són com la febra en una criatura, que tan aviat puja com baixa; però fa una gavella d’anys que la calentura es manté. La desafecció generada durant el Felipat de Sevilla es consolida durant l’Aznarat de Valladolid, i fins avui. La brúixola demoscòpica apunta sempre en la mateixa direcció: erosió de popularitat que no cessa. Sempre baixant. Sempre cavant. En el clot... i cavant! Fetes les presentacions, la pregunta és obligada i va dirigida als sociòlegs: com és que els critiquem i després els votem? I una pregunta més: per què no distingim un polític jabugo d’un polític chopped, i quan votem convertim el terratrèmol del CIS en un simple corriment de terres? Ja sé que els mecanismes del vot són complexos; però, si res no ens sedueix, no els perpetuem en el poder votant el «mal conegut» en lloc de buscar el «bo per conèixer».

El missatge demoscòpic del CIS és contundent: els polítics estan desacreditats, cosa que han aconseguit amb esforç durant anys. Aquest fet és tan rellevant que no s’hi val a fer-se el desentès. Nosaltres els votem, i per tant no en som víctimes sinó còmplices (o idiotes, que també podria ser). Si surten carbassa i els votem una vegada i una altra no esperem resultats distints. Ja ho advertia Einstein: «si busques resultats diferents, no faces sempre el mateix». Tothom pot equivocar-se, però no fem de l’error una rutina. La solució no és l’abstenció (un 30% del cens en les eleccions generals de 2019), sinó votar diferent, perquè no és cert que tots els polítics són iguals. I en el supòsit que ho foren, són un mal necessari. Mas que siga només per això, cal recordar la frase de Bernard Shaw que tothom cita a tort i a dret: «els polítics i els bolquers s’han de canviar sovint... i per les mateixes raons». Olorosa reflexió que faig meua perquè, si m’he explicat bé, seré ben entès.