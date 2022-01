No és saludable pronunciar afirmacions categòriques. Així que, quan fem una afirmació, m’agrada explicar-ne les excepcions. En eixe quefer, la preposició ‘salvat’, i la seua bessona ‘salvant’, són un bon recurs. Amb elles, escrivim d’una excepcionalitat a determinada informació. També aprofiten per a expressar que, deixant de banda alguna cosa, la resta ens agrada.

Trobe que un ‘salvat’ està relacionat amb la transició i l’arribada de la democràcia. Ara està de moda dir que no ha sigut modèlica. No sé si va ser-ho però mai oblidaré aquell esperit de reconciliació que triomfà en els pobles. No em fa vergonya expressar que em va agradar, «salvat» les males pràctiques del franquisme que es van heretar. Pense que llibres que ho diguen, com el que ha publicat el jutge Ximo Bosch, són necessaris. Admire les persones com ell perquè pensen que la justícia va més enllà d’un conjunt de lleis.

Un ‘salvat’ fester està relacionat amb el muntatge introductori a l’exaltació de la Fallera Major Infantil de València. Pense que tot l’acte pot qualificar-se de bo, ‘salvat’ que els actors i les actrius no empraren la llengua pròpia de la festa. Costa d’entendre-ho, més encara, quan el govern municipal està en mans d’un grup valencianista.

La consideració que alcaldes i alcaldesses tenen dels cronistes i de les cronistes municipals és bona i respectuosa, ‘salvat’ algun exemple. El cas del Villar n’és un. Després de molt de treball del cronista César Salvo per enllestir el projecte de Museu Arqueològic, l’alcaldessa s’oblida del lloable esforç realitzat pel cronista, tot i que l’encàrrec inicial se li’n va fer a ell. Ha agraït la col·laboració d’entitats i no l’ha tingut en compte.

Les cultures i les tradicions dels pobles s’han de potenciar. Però no hem d’oblidar que els aspectes que discriminen o menyspreen s’han de rebutjar. Acabe de llegir el llibre ‘Spanish coffee te está esperando’ de Cristina Tamarit. El recomane, com els de totes les novel·listes que fan bones obres i no publiquen en grans editorials. M’ha fet pensar que hem d’acostar-nos a les cultures africanes, com les de Nigèria i Ghana. Hem de valorar-les, però «salvat» dels costums que discriminen la dona.

En definitiva, no tinguem por d’emprar ‘salvat’ per a expressar exactament el que volem dir. La vida és imperfecta. «Salvat» que t’encabotes a fer-la perfecta, trobaràs oportunitats per a ser feliç.