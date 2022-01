La palanca

Todo lo que sucede estos días en nuestro país es fuera de lo común, empezando por los indicadores económicos. ¿Esperaban algaradas en las calles por un anunciado desabastecimiento, la ruina total de las empresas, hambre y frío? Dejen eso para los que están en el limbo de los desfavorecidos. Después de haberse desplomado un 10,8% en el año 2020 la economía española cerró 2021 con el mayor crecimiento habido en dos décadas, el 5% respecto al ejercicio anterior.

En los previos del Festival de Benidorm seguro que han aprendido esta lección: el tiempo es una unidad invariable que provoca una gran cantidad de alteraciones debido a otras cuestiones ajenas a él, las que se van desarrollando por el sistema de causa-efecto en un imaginario mercado. Porque por muy real que parezca, el mercado es una ficción casi poética, como una canción pegadiza.

Muchos de los que hemos nacido antes de todo este fenomenal lío lingüístico y de interrelaciones planetarias, cuando los continentes eran aún suficientemente estancos y lo que podía recorrer de parte a parte nuestro país no era un virus, conocíamos las relaciones de causalidad. Nos habíamos acostumbrado a ello por la acción de la naturaleza y la reconocíamos de una manera evidente: ante todo venía la causa, las nubes o la adolescencia, y después el efecto, la lluvia o la cabezonería.

Ya no existe para nadie un concepto único de cambio, a no ser que viva en una cápsula. Un mismo efecto puede tener distintas causas, así como una causa diferentes efectos. Eso sin contar la cantidad de efectos especiales añadidos a nuestras nuevas raciones de realidad, las que absorbemos a través de las redes y no del conocimiento.

Ante la confusión general es lógico que algunos ideales del medievo hayan recuperado sus valores: el aislamiento santo, la parcelación de la sociedad en pequeñas taifas o el distanciamiento de los diferentes estamentos sociales como castas abandonando a los más débiles a su suerte. Miren si no a esas personas mayores que, siendo dependientes de los movimientos de su cuenta, no pueden entenderse con su banco por la barrera informática que se les ha interpuesto con la excusa de mejorar los servicios de los que dependen. O Ucrania, que se resiste como un corcho para no ser escanciada.

Hay un refrán que advierte de que lo óptimo, la excelencia, es enemigo de lo bueno. El olvido de los refranes también es debido al desconocimiento de las nociones básicas, una acumulación amplificada de la ignorancia vital.

Creo que todo lo que nos ocurre es debido a una máquina, pero lo entenderán mejor si recuerdan que la palanca es de las primeras máquinas del mundo. La que se usó para mantener la memoria de los faraones. Su función es básica pero consiste algo enorme como transmitir fuerza sobre un punto de apoyo, llamado fulcro, para incrementar la velocidad o distancia de un algo como respuesta a una fuerza que le es aplicada.

Los ancianos de esta generación, incluyendo a los ucranianos, están siendo catapultados al olvido como respuesta a la aplicación de las modernas fuerzas a las que estamos siendo todos sometidos, y una de ellas es la fuerza de lo superfluo en nuestra economía. ¿Las inmobiliarias necesitan terrenos, los bancos han de ahorrar, las residencias tienen que ser rentables? Ejerzamos presión sobre los más débiles y nos saldrán las cuentas.

Recuerden los principios básicos de esta ciencia: El esfuerzo para obtener el resultado, la resistencia que ofrecerá el sujeto y la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener nuestro beneficio. Con eso ya estarán en disposición de entender la actualidad nacional e internacional. Sólo tiene que mirar en qué lado de la palanca está usted. Ubíquese para saber si la fuerza que ejerce en su ecuación vital o a la que se resiste es interponente, interresistente o interapoyante. Todo lo demás en cualquier análisis es accesorio.