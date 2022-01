Vuelve Benidorm

La fórmula estaba en casa, en los archivos. Televisión Española lleva varias temporadas revisando la historia de la música popular a través de sus antiguos programas en play-back gracias al éxito de Cachitos de hierro y cromo, con la voz en off, guasona, de Santiago Segura. En cambio, no acertaba ni una con Eurovisión. A pesar de ser uno de los países menos euroescépticos y más dado a la jarana musical, El festival nos viene castigando de manera humillante desde hace lustros. Ni un mísero point las más de las veces, sin que influyera para nada el entusiasmo por lo nuestro de José Luis Uribarri y sus sucesores.

La relación de los cantantes ligeros españoles con el festival ha llegado a ser tan frustrante para la música en nuestra lengua patria que provoca, en el espectador más joven, una reacción muy freak e irrespetuosa frente a Eurovisión. La elección de Rodolfo Chikilicuatre y su Chiki chiki en 2008 fue el punto culminante de esta entre burlesca y surrealista actitud ante las galas más horteras del viejo continente.

La crisis melódica española, no exenta del cariz idiomático, fulminados por el éxito anglosajón en expresión muy de Luis García Montero, era compartida por otros países mediterráneos de larga tradición musical, como Italia. La RAI italiana, tras retirarse doce años de la pérfida Eurovisión, se encomendó al legendario festival de San Remo para terminar ganando el año pasado con un tema muy punk.

Es entonces cuando RTVE ve la luz y desempolva el festival de Benidorm, la ciudad playera cuna de los primeros bikinis españoles y la libertad sexual, donde animaron sus veladas en el Palace o el Don Pancho artistas como Manolo Escobar, el Dúo Dinámico o Conchita Velasco, y en cuyo festival hicieron apariciones estelares Julio Iglesias, Raphael o Bruno Lomas.

Benidorm competía en aquellos años 60 con el festival del Mediterráneo de Barcelona, donde emergían artistas como Torrebruno, Nana Moskouri o la eurovisiva Salomé, con la que ganó Raimon Pelegero y Se’n va anar en 1963. La música, todavía, era políticamente inofensiva.

Así que la idea de resucitar el festival de Benidorm como preámbulo a Eurovisión ha sido acogida con entusiasmo. La propia RTVE ha llevado a cabo una gran apuesta. De lo visto, y a pesar del mediocre nivel de las canciones y de los intérpretes que han participado en la reedición, ha tirado la casa por la ventana con una producción moderna y sofisticada. La rotulación televisiva y la puesta en escena con coreografías singulares para todos los concursantes estaban a un nivel increíble. Cada tema podría confundirse con un escenario vanguardista de Calixto Bieito para una ópera de Wagner en Bayreuth.

Intensidad por el festival que comparte la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, posiblemente la más atrevida de las organizaciones empresariales valenciana. Como también lo hace la Generalitat, cuyo secretario autonómico, Francesc Colomer, superando los prejuicios progresistas, ha decidido invertir el presupuesto público en cuantos intangibles puedan ayudar a mantener el negocio del turismo, que representa una cuarta parte de la riqueza autonómica.

Benidorm ha sido siempre una no ciudad, una especie de Las Vegas del Mediterráneo, dedicada al monocultivo del turismo en todas sus vertientes. Turismo para todos, sin importar la procedencia, la raza o las creencias. Una suerte de melting pot alabado por urbanistas como Mario Gaviria y José Miguel Iribas, enloquecida metrópolis para el genial arquitecto Winy Maas, y a la que su ahijado político Eduardo Zaplana trató de redimir con un parque de atracciones, urbanizado entre solares al norte de la autopista.

Un Zaplana que, como bien me señaló un lector avezado, no impulsó el otro festival, el latino de la OTI en Valencia, dato erróneo que escribí en una columna anterior. En realidad, la OTI a la valenciana, del 92 al 94, fue también una idea de la RTVE, en tiempos de Jordi García Candau, cuando a Joan Lerma le gustaba subvencionar políticas que entonces no se tildaban de populistas sino de populares.