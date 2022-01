En el momento de redactar estas líneas, las espadas permanecen en alto. Dos factorías de Ford, la valenciana de Almussafes y la alemana de Saarlouis, se encuentran enzarzadas en una subasta a la baja de los derechos actuales de sus empleados. Una batalla de trabajadores contra trabajadores que exhibe las maniobras de que dispone un cierto tipo de capitalismo para lograr la maximización de beneficios. El mismo tipo que nos narraba Saviano en su novela Gomorra (2006): las empresas del norte de Italia, acudiendo al sur del país para subastar sus producciones textiles entre los fabricantes del Mezzogiorno. Unos empresarios convocados a un lugar en el que, ante cada lote de producto, ofrecían un precio y plazo de fabricación, compitiendo despiadadamente entre sí.

Que el anterior clima de relación empresarial no es el único ni el mejor posible lo demuestra el existente, años atrás, en ciudades que, como la italiana Prato, situada en la Toscana, constituían el gran escaparate del textil transalpino. Lo estudió con detalle el notable economista Giacomo Becattini, teórico de los distritos industriales: concentraciones territoriales de un concreto sector manufacturero que, tras su consolidación, conseguían cuajar importantes economías externas favorecidas por la proximidad y forma de interactuar de las empresas y trabajadores locales. Empresas que, como las pequeñas textiles pratenses, organizadas en asociaciones, mantenían negociaciones internas y externas, alcanzando acuerdos con clientes y proveedores que les permitían sostener su actividad económica en condiciones equilibradas para las partes.

El deterioro del clima de cooperación y la depredación de las manufacturas textiles europeas, posibilitada por el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio pese a las dudas sobre la limpieza de sus reglas de competencia, se combinó en el caso de Prato con la afluencia directa de empresarios chinos que desplazaron a buena parte del tejido productivo local. Tal como narra Eduardo Nesi en La historia de mi gente (2012), el negocio que ahora realizan los empresarios locales, cuya base industrial ha desaparecido, consiste en alquilar sus naves y almacenes a los nuevos vecinos asiáticos. El valor de la industria pratense, como ecosistema específico de una forma de contemplar la economía de mercado, al tiempo competitiva y colaborativa, ha desembocado en una realidad bien distinta. La misma en la que, con mayor o menor intensidad, se cuece el descrédito de las opciones políticas democráticas, se desinfla la nivelación de fuerzas de las representaciones empresariales y sindicales y se inflama la ira que alimenta los extremismos. Un conjunto de reacciones y procesos que desgastan, hasta amortizarlo, el capital social: aquél que se acumula mediante la construcción de lazos de confianza entre los actores sociales, económicos y políticos de un determinado territorio.

La ruptura de la confianza diluye las alianzas y las degrada: la que podría denominarse la ley de la termoconfianza transforma en individualismo lo que antaño fue colaboración y convierte en desprecio lo que en el pasado fue respeto. Que la individualidad es un potente signo de nuestro tiempo se encuentra a la vista: lo hallamos cuando la gente rehúye adherirse a organizaciones que defiendan sus intereses, renunciando a su condición de ciudadanos activos, promotores de derechos compartidos y de nuevos marcos convivenciales. Tampoco merece extrañamiento que muchos trabajadores exijan ahora, más en privado que en público, tanto respeto como salario. Un respeto básico a la dignidad de su trabajo, con independencia de su contenido: sin clientes que les califiquen de pringados; sin jefes que crean incluida en su escasa nómina el derecho a menospreciarles, humillarles y amenazarles.

Aunque las anteriores no sean sus prácticas, en el espacio social ahora observable apenas sorprende que Ford, -en tantas ocasiones tomada como modelo de buen hacer-, intente acoquinar a sus trabajadores con la amenaza de un futuro sombrío, decadente y puede que vacío. Amenazas que van más allá de la empresa porque lo que establecen es un modelo disgregador que puede crear escuela en una Comunitat que intenta, por el contrario, progresar con la industrialización como arma y el diálogo constructivo entre los actores sociales y públicos como método para evitar experiencias de disolución como la de Prato. Por ello, frente a las tácticas de la empresa, los ingenuos deseamos creer que los abundantes apoyos aportados a Ford por la Generalitat, durante años y años, no quedarán en agua de borrajas. Que tampoco lo harán los esfuerzos de los trabajadores para sostener la productividad y la calidad de la factoría o los realizados por los proveedores para seguir el ritmo innovador exigido por Ford. Incluso, en el cénit de nuestra ingenuidad, se nos ocurre que, siendo España y Alemania países de la Unión Europea, procedería que establecieran una negociación conjunta para minimizar daños allá y acá, aunque sólo sea para demostrar que la anunciada estrategia de autonomía europea no es un significante vacío frente a la amenaza de un Fordexit.

En todo caso, tampoco perdamos de vista que se está creando una nueva orientación productiva en torno a las transiciones digital y energética; su objetivo puede ser laudable, pero sus consecuencias en modo alguno serán gratuitas: las transiciones tienen sus costes. El aviso de Ford resuena en el bong de la política industrial valenciana, española y europea: ¿cambio de modelo o escaparatismo de tímidas modificaciones? ¿Recurrir únicamente a los Palleters locales o elevar la vista hacia alianzas regionales e interestatales?