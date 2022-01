La 'rialtería' abandona su tejido intelectual

Una de las obras de Pereira expuestas en el CCCC, inspirada en la poesía de san Juan de la Cruz.

Una autoridad académica que vive fuera, pero viene a menudo porque es de aquí, me asegura que la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento es un auténtico despropósito. Acto seguido recuerda que Ricard Pérez Casado se dejaba asesorar por reconocidos arquitectos (cita a Manuel Portaceli, Juan José Estellés, González Móstoles, entre otros), mientras que ahora nadie de prestigio asume el erial en el que se ha convertido la plaza principal. Solo pude argumentar que los nuevos gestores de la izquierda festiva valenciana son autogestionarios con un gran componente autodidacta, se creen renacentistas porque saben de todo y más que nadie. Llevaba tiempo buscando una respuesta más elaborada para esa incultura hasta que Jacques Julliard me ha iluminado. El gran intelectual de izquierdas francés y columnista en el antiguo Nouvel Observateur mantiene que hay cuatro grupos de presión que distorsionan el electorado ‘progre’ europeo: «las minorías sexuales, las feministas, los islamoizquierdistas y los ecologistas doctrinarios». Luego, en segundo término enredan funcionarios, periodistas y universitarios. Todos, en su opinión, muy alejados de los problemas cotidianos de trabajadores y autónomos, que se sienten abandonados por una izquierda difunta y en manos de minorías de todo tipo. «No son los intelectuales quienes han abandonado a la izquierda, es la izquierda la que ha abandonado a los intelectuales», sentencia Julliard. Solo basta cambiar «izquierda» por «’rialtería’».

Desmemoriados.

Me sorprendió ver gobernantes actuales en la presentación del último libro de Joaquim Bosch ‘La patria en la cartera’ (Ariel) en València. Entre las muchas virtudes del magistrado hay que destacar su constitucionalismo militante y pedagógico. Además de la valentía de sacar a colación la corrupción franquista. Pero su teoría para afrontar un futuro menos corrupto pasa por desbloquear las listas electorales, o sea que se pueda tachar nombres de los candidatos impuestos por los aparatos. Lo que según él, desharía la red clientelar de los puestos de asesores y canojías varias. No satisfecho con eso, propone que el mérito sea condición sine quan non para cualquier puesto de responsabilidad pública. Como estaba detrás de las primeras filas reservadas para las autoridades de un Centre Octubre repleto, no pude ver la cara que se les quedó a algunos. Conozco a Bosch desde que yo tenía pelo y él era un atleta casi con futuro olímpico. Entraría en la segunda concepción planiana de la amistad, por eso no tengo que disimular para decir que su libro supone un auténtico estimulo. Por cierto, solo había cargos botánicos de Compromís y Podem. De los socialistas, solamente vi al infatigable Matías Alonso.

Enganchados.

Bosch ha contado 100.000 puestos de confianza, designados a dedo, en el Estado, algo inconcebible en ningún país de nuestro entorno. Así que la primera gran empresa española es la de los enchufados. Y como se sabe, el espíritu más libre nunca precisa de corrientes eléctricas, y tampoco de energías renovables.