La xarxa de Rodalia València va transportar l’any 2006 més de 26 milions de passatgers. Només deu anys després, el nombre d’usuaris va caure fins als 14,7 milions, el mínim d’este segle, sense comptar la gran reducció del 2020 a causa de la pandèmia. Però què ha provocat que haja perdut 10 milions de passatgers en deu anys? Podríem pensar que la causa ha sigut la crisi econòmica, però certament no n’és l’únic motiu. Si observem les dades de l’altre servici ferroviari de l’àrea metropolitana –el de Metrovalència–, vorem que a partir de 2008 també va patir una voràgine de baixada de passatgers després d’haver assolit el seu màxim històric, però que només va durar cinc anys. En canvi, en Renfe la baixada progresiva no es va detindre fins prou més tard, en 2016.

Per tant, la situació econòmica ha sigut un factor més però no el determinant en la pèrdua de passatge i cal buscar l’expliació en altres motius. Al contrari que la xarxa de metro i tramvia, la de rodalia no només no ha crescut sinó que s’ha reduït. El primer tancament va ser a la línia C4, entre Xirivella i Riba-roja de Túria. No obstant això, va servir per a millorar el servici, ja que l’any 2007 es va inaugurar l’ampliació de les línies 3 i 5 del metro amb millors freqüències i més cobertura a la ciutat i a l’àrea metropolitana. Posteriorment, van començar una sèrie de retallades temporals motivades per la construcció de línies d’alta velocitat: a la C3 i a la C4 entre Vara de Quart –després Sant Isidre– i l’Estació del Nord i a la C2 entre l’Alcúdia de Crespins i Moixent. En el primer cas es va tindre el metro com a alternativa durant huit anys fins a la reobertura el 2016, però que es va fer amb una volta per la Font de Sant Lluís que augmenta considerablement el temps de trajecte. Quant a la línia de la Costera, es va oferir un servici d’autobusos durant nou anys.

En l’AVPTP defensem tant el ferrocarril de proximitat com el de mitja i llarga distància, però també entenem que han d’anar de la mà i un no pot provocar la degradació de l’altre. Això és el que ha passat a València: la construcció de necessàries línies d’alta velocitat han causat un enorme perjuí als trens de rodalia que s’ha allargat excessivament, ja que s’han aplicat solucions venudes com a temporals, però sense data de caducitat i sense haver evaluat l’impacte que tindrien en el servici públic.

Un altre exemple més recent és l’adaptació al tercer carril de la línia a Castelló de la Plana, unes obres que van començar el 2014 –encara no han acabat– i han provocat una sèrie de contínues afectacions (trams de via única, reducció d’horaris, limitacions de velocitat…) tant a la línia C6 com als trens regionals i de llarga distància. És, sense dubte, la major afectació a la xarxa, ja que es tracta d’un eix principal.

Quant a noves infraestructures, han sigut molts anys de promeses d’inversions necessàries que encara no han arribat, com el túnel passant amb les noves estacions i la connexió directa a les universitats que revolucionarien la xarxa de rodalia, l’arribada del rodalia al Port de Sagunt o a Dénia o el desdoblament i l’electrificació de la C3, que encara en 2022 es presta amb vells trens a gasoil. De fet, l’única novetat serà l’estació d’Albal, que previsiblement obrirà enguany. Durant aquesta dècada fatídica per al nostre tren de proximitat el Ministeri de Foment ha presentat tres plans d’inversions, l’única utilitat dels quals ha sigut servir d’esborrany per a redactar-ne el següent. El pròxim està anunciat per a primavera, quan només s’han executat el 15 % de les accions promeses en l’últim de 2018.

Però els problemes no són només d’infraestructura, sinó també d’operació i gestió. L’any 2016 va començar una espiral de cancel·lacions de trens per falta de maquinistes que no ha acabat fins a este mes de gener, això sí, a costa de continuar amb els horaris reduïts de Nadal indefinidament. Confiem que el pla de xoc presentat recentment pel Ministeri tinga efecte i s’aconseguisca reflotar el servici, però ens mostrem escèptics ja que l’anterior no va arribar enlloc.

La posada en marxa de la integració tarifària (tot i que reduïda només a l’àrea metropolitana), juntament amb la presentació de l’estudi informatiu del túnel passant i la seua futura execució, poden suposar el començament d’un canvi en la tendència de caiguda de passatgers gràcies a la reducció de tarifes i una millor connectivitat. Considerem que és el moment de prendre’s seriosament el transport públic després d’anys d’abandó i proposar inversions realistes per a deixar de presentar contínuament nous plans que acaben per no executar-se. El tren de rodalia està en parada cardiaca i si no s’actua ràpid serà difícil recuperar-se.