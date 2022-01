Obri’t, sèsam! I cric-crac la porta s’ha obert mostrant finques i béns immatriculats (perdó, però així denominen allò que ací i a la Xina popular se’n diu usurpar). Sort que la Torre Eiffel i les Piràmides de Giza no estan en Espanya, que si no les inscriuen com a seues tal com han fet amb la Mesquita de Còrdova, la Giralda de Sevilla i 35.000 béns patrimonials més. Un espoli de magnitud catedralícia que evoquen els versos d’Hugo Fóscolo: «En tiempo de las bárbaras naciones / colgaban de una cruz a los ladrones; / mas hoy, en pleno siglo de las luces, / del pecho del ladrón cuelgan las cruces». Vaja, que Satanàs és un pobre diable comparat amb l’Episcopat espanyol. Serà per això que diuen que l’Infern està enrajolat de coronetes de capellans?

«Com m’agradaria una església pobra i dels pobres!», va dir Bergoglio al ser proclamat Papa. Però la franquícia espanyola d’arquebisbes, bisbes i annexos no ha fet vot de pobresa, i si l’haguera fet l’hauria incomplit com altres vots que també incomplix. Ara bé, espoliar, com fornicar, és un pecat compartit; doncs, cal la concurrència de qui s’apropia d’uns béns i de qui li ho permet. I ací tenim el fil d’Ariadna: una llei franquista de 1946 que facilita immatricular a favor de l’Església, i un decret d’Aznar de 1998 que ho consent amb la simple certificació del bisbe de la diòcesi. L’únic que ha canviat amb la democràcia són els noms propis dels lladres, que s’han multiplicat i en són més de quaranta. No donaré lliçons de moral a uns experts com els bisbes, però si jo fóra un d’ells (Déu no ho vulga) tornaria de ‘motu proprio’ els béns immatriculats seguint la llei «Sant Mateu sant Mateu, el que agafe és meu». Sé que això és tan improbable com una trencadissa de plats en un McDonald’s, però el registre de béns és nul de ple dret (per si no ha quedat clar, repetisc: nul de ple dret). Si el govern pledeja i guanya l’acusaran de lladre, però segons el manament pagà d’Alí Babà: ‘Qui roba a un lladró, té cent anys de perdó’.