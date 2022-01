El tío Claudio y la pandemia

Hace ya muchos años que nos dejó en mi pueblo el Tío Claudio. Era soltero, y vivía rodeado de perros y alguna que otra rata. Y es lo que él decía; «¿por qué tengo que matar a las ratas? ¿Acaso no tienen el mismo derecho a la vida que los perros?» Amar a las ratas es el testimonio más preclaro de su bondad. No todos son capaces de amar a un apestado. No son capaces de amar a quien piensa de otra manera…¡cómo van a amar a una rata!

Claudio, al que conocí de joven, cuando reunía en torno a sí a niños y muchachos para disfrutar del espectáculo circense de su perra, a la que había enseñado a bailar, acogió la democracia española con ese temperamento escéptico que acompaña a la gente sabia. Y un día, en la puerta del Bar Raspa, me explicó en una frase todo un tratado de filosofía política que ríete tú de Arriolas o Redondos: «Chiquillo te voy a explicar en qué consiste la política: cuando los pueblos se cansan del palo exigen libertad y cuando se cansan de libertad exigen el palo… Así es que el político debe tener olfato para saber en qué momento se encuentra el pueblo». ¿Era Claudio un filósofo o no lo era? Con el mérito añadido de no saber qué es eso de la filosofía, expresión que le hubiera provocado el mismo efecto que al Guerra, torero, cuando le preguntó a Ortega y Gasset a qué se dedicaba y recibió como respuesta «a la filosofía». Semejante palabreja provocó una contestación mítica: «Ya ve usté, hay gente pá tó…» Dio media vuelta y se fue a hablar de toros. También era filósofo sin saberlo Miguel el Pelindango que nos dejó otra sentencia para esculpir. Aquella noche de invierno, en el mismo bar regentado por Vidal, se apagaron las luces. El dueño intentó buscar una vela. No había manera de encontrarla y Miguel, otro soltero con reconocida capacidad de reflexión , apoyado en la barra, cual escultura de El Pensador soltó: «Déjalo estar Vidal, total pá lo que hay que ver…» Si aplicamos las sentencias populares de los filósofos de mi pueblo llegaremos a la conclusión de que esto de las vacunas y los contagios y los antígenos, PCR y variantes de las variantes está empezando a cansar a las gentes del común que poco o nada entienden de virus pero que no ven unanimidades científicas. Recurrimos a los expertos pero los hay que dicen cosas diferentes y proponen soluciones contradictorias. En realidad poco hemos avanzado desde que el ingenio español convirtió a Fernando Simón en el Cantinflas del coronavirus primero: «Si hay mascarillas se las ponen, y si no tienen, tampoco pasa nada…» venía a decir, con una contundencia empírica inapelable. Admitamos que para expertos, Claudio y Miguel. Para ver que las olas continuadas llegan a la playa con vacunas y sin vacunas, igual da que busquemos la vela o que esperemos a que vuelva la luz. «Pá lo que hay que ver» y olfateando el ambiente social, el buen político no tardará en declarar que la pandemia es cosa pasada, eso sí, con la recomendación de prudencia. Tampoco vamos a alejarnos mucho de la orilla no sea que llegue una ola gigante.