Parte de la sociedad interpreta la política (o más bien, la vida) como hienas destripando carnaza. Alguno se habrá echado sobre el artículo al ver el título. Los ciudadanos pasaron de militar en un partido a hacerlo en un medio de comunicación y ahora a ser fiel seguidor de un perfil de cualquier red social. De pobreza intelectual a pobreza intelectual, pasando por una transición caracterizada por la pobreza intelectual. Los sabios colectivos se difuminan, las lealtades se modifican. Todo parece empobrecerse cuando gritan los ignorantes y se silencia la razón ¿De que sirve una voz afable si solo repite lo peor de los ruines?

La política no vive un buen momento. Sus representantes son denigrados, su credibilidad se arrastra necesitada de ayuda. Réquiem por el político español. Una época anterior vinculada a la corrupción ha provocado que en nuestra sociedad el término «político» se asocie ahora prácticamente de forma inequívoca a una acepción negativa, a pesar de que en la actualidad las exigencias administrativas hacen prácticamente imposible echar mano a la caja común en beneficio individual. La mayoría de los políticos hoy ni se conciben en dicha figura. Se entienden como servidores públicos, casi como funcionarios, unos con sueldo, la mayoría sin remuneración más allá de lo que cobran por los plenos y las comisiones de gobierno. 100, 200, 300, 400 euros al mes. Es la política local, la más próxima al vecino. También, quizá (y sin quizá) en la que más se sufre el acoso, el insulto y la denigración por parte de determinado sector de la población que ha encontrado en las redes sociales el altavoz para sus frustraciones. Vomitan en redes lo que nunca dirían cara a cara. Cobardía, dirán algunos. Siglo XXI, dicen otros.

Caso real. Publicación en redes sociales oficiales de un ayuntamiento de la anulación de la cabalgata de Reyes Magos por la incidencia de la Covid-19. Críticas, acusaciones, insultos e incluso calumnias. Localidad vecina: Publicación similar para confirmar la celebración de la cabalgata del día 5 de enero. Más de lo mismo. Misma ración de críticas, acusaciones, insultos e incluso calumnias. Gritos y basura a pesar de la dirección de las decisiones, que son excusas para aquellos y aquellas a las que todo les viene tuerto. Son odio y vierten odio. Usan a menudo a los políticos como chivos expiatorios con el objetivo de quedar absueltos de su responsabilidad como ciudadanos. Ven tramas mundiales ocultas y son ellos quienes no pagan impuestos; se venden como adalides de españolidad y admiran a quienes esconden su patrimonio en paraísos fiscales; cargan contra las decisiones sanitarias contra la pandemia e incumplen las recomendaciones mínimas siempre que pueden. Son ejemplo de nada y se creen deidades inmaculadas.

Con los políticos como culpables de todo, los ciudadanos son responsables de nada. Y no, como que no. Como bien comentaba el periodista José Luis Sastre recientemente, se venden como defensores de la libertad y sólo buscan defender sus privilegios. Desde Djokovic a Abascal, desde ese vecino maleducado de Benifaió a esa mujer que piensa saberlo todo de Aranda del Duero. La pandemia ha exacerbado el miedo y potenciado las tendencias excluyentes. Para algunos, todo encarna una amenaza. El medio ha modificado los mensajes. A los políticos se les debe reclamar que no vean el mundo a través (sólo) de las redes, que miren mucho más allá, que rivalicen alejados del lenguaje digital, por reduccionista y agresivo.

Ser alcalde o alcaldesa ya no es lo que era. Han quedado para el olvido aquellas magnánimas inauguraciones, los regalos envenenados y los intereses ocultos. Quienes piensen que la administración local continúa siendo hoy un nido de corruptos es porque desconoce absolutamente cómo funciona. Con secretarias e interventoras que mandan más que alcaldesas, con funcionarios que cuasi dirigen el futuro de una localidad. Bienvenido sea. Cualquier medida de transparencia y control es adecuada. Pero no puede ello coincidir en el tiempo con el acoso continuado de personajes que hablan sin conocimiento de causa y que acusan a los políticos de conductas que no son propias del momento que vivimos. Ser alcalde o alcaldesa en la actualidad, muy a menudo, es desagradable, costoso y duro. Sigue existiendo la satisfacción de representar a tus vecinos y vecinas pero las redes sociales y la proliferación de mensajes directos duelen y desmotivan. Cierto es que también existe una diferencia entre los sueldos que se cobran a nivel local o en el ámbito estatal. Pero claro está que reclutar talento pasa por una remuneración alta que permita desviar al mundo de la política a distinguidos representantes de otros campos. Ojalá los mejores se dedicasen en tiempo y alma al bien común. Como dice el profesor Manuel Cruz (que también ha disfrutado o padecido una breve carrera política) la imagen del diputado o senador ocioso y absentista, que en cuanto puede abandona los plenos para escapar a la cafetería dejando el hemiciclo como un erial, es una caricatura interesada. Evidentemente el descrédito de la política beneficia a aquellos que no ven en el trabajo colectivo el futuro de la sociedad sino que apuestan por soluciones autoritarias en la que un capitán salva el barco. El descrédito de la política, de lo público y de lo colectivo, no lo olviden, tiene intereses. Y son poco democráticos.