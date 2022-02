Nadal gana en Benidorm

Yo también estoy cansado del Benidorm Fest. Si escribo unas pocas notas es porque creo que el fin de semana dice unas cuentas cosas de esta nuestra comunidad y porque no quiero ser catalogado entre esos peligrosos agentes de la alta cultura que desprecian lo que huele a popular. En estas tierras, si dices que no te gustan las Fallas (tanto su expresión actual, que es la que hay, como su manera de organizarse y el desorden ciudadano que conlleva) y Eurovision te arriesgas a quedar marcado como sujeto antisocial de costumbres a vigilar. O sea, un estirado indigno de una conversación de máquina de café. Y no quiero llegar ahí. Así que empezaré por no poner en entredicho la inversión pública en el festival benidormí como tampoco pongo la que se realiza en la ópera de Les Arts. Uno puede preguntarse si una y otra expresión cultural serían posibles sin el apoyo de las instituciones públicas, pero perderíamos el hilo. Y el hilo es de Chanel, que es la joven ganadora de pomposo nombre (desconozco si artístico) que, aunque podría ser un ejemplo también de diversidad e integración —una chica de origen cubano criada en un pueblo de Barcelona y que habla catalán como el mejor niño de Figueres educado en la inmersión (lingüística)—, ha recibido numerosos palos por una canción con una letra que no merece el nombre de tal. La chica, pese a lo caído, solo ha dado muestras de sensatez: ha pedido calma, ha alertado del daño de la ola de ofensas anónimas, y ha abandonado las redes sociales más vocingleras. Chanel ha ganado por el jurado, que la prefirió, y también (en parte) por el público, que no la situó en primer lugar pero sí en tercero. Al final, la lectura que se extrae de las crónicas es que un jurado conservador elegido de manera oscura ha hecho ganadora a una canción machista que maltrata el castellano ante la división de la izquierda entre el feminismo moderno, alegre y espiritual y el feminismo (además) nacionalista. Curvas, no; tetas (maternales) y pandeireteiras, sí. Suena a España, ¿no?, con un Poder Judicial de mayoría conservadora y dudosa legitimidad más empoderado que nunca y marcando rumbos a la política, y una izquierda siempre dispuesta al barullo. De la judicialización de la política a la de la vida cotidiana: no resolvemos nada sin un jurado, aunque luego (casi siempre es luego) abominemos del veredicto.

Leía este fin de semana al filósofo alemán Peter Sloterdijk que la ira surge allí donde se impone la decepción. Y que mientras hay decepción hay esperanza. Cuando lo que queda es resignación, ya no hay política ni democracia. Él lo decía para explicar la situación en Rusia y el Este de Europa, su abatimiento social. Al menos en estas tierras afrontamos la recuperación emocional con la política (las ganas de discusión pública) viva. Por fortuna, el fin de semana trajo también a Rafael Nadal. Su victoria es muchas cosas, pero sobre todo es la demostración de que el cómo es al menos tan importante como el qué. El qué es ganar. El cómo es creer hasta el final que en cualquier muro se pueden abrir grietas. Un canto a la esperanza, en fin, tras estar al borde de tirar la toalla. También dice mucho de estos tiempos pandémicos y de esta nuestra comunidad. Un apunte final. No deja de decir también de esta sociedad que Nadal represente la épica clara y sin impurezas del fin de semana y lo relacionado con lo femenino haya estado (y esté) envuelto en problemas y conflictividad.