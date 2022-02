Sempre hem estat ací. Hem parit, cuinat, competit, treballat amb salari o sense ell, lluitat, perdut i així un llarg etc. però sempre, sempre, les dones hem estat.

Hem sigut investigadores, metgesses, polítiques, matemàtiques, artesanes, llauradores, viatgeres, mestres, informàtiques, escultores, escriptores, periodistes, esportistes, pintores, professores, acadèmiques, sindicalistes, botigueres i, de nou un llarg etc.

El temps, que no la història, s’ha encarregat de demostrar que podem fer allò que desitgem i pel que lluitem. Però com sempre l’aliança entre el capitalisme i el patriarcat ho fan tot més difícil. Però més difícil no vol dir impossible. Vol dir, senzillament, més difícil.

Ens assabentem que Rafa Nadal ha guanyat l’open d’Austràlia i s’ha convertit en el primer guanyador del major número de grans slam o grans campionats de tenis al món. Ho celebrem. Però només hi ha una pega. La mateixa de sempre.

La premsa mundial el titllà del primer tenista a guanyar aquest número de grans campionats mundials. Van fer falta algunes hores i molta memòria per a explicar-li al món que, abans que Nadal, hi ha hagut tres dones que els han guanyat. Fins i tot més campionats que Nadal.

Si, pot semblar mentida que ja en la segona dècada del segle XXI tota la premsa es faça ressò de l’èxit de Nadal i, de nou, s’obliden els èxits de les esportistes en la mateixa disciplina esportiva. Sembla mentida però ha estat una realitat.

Si, tres dones, esportistes. Tres dones tenistes han guanyat més campionats de Nadal, però només passades més de vint-i-quatre hores, van començar, els mitjans a dir que era l’esportista masculí que més campionats mundials havia guanyat.

Just és que recordem les gestes d’aquestes tres dones. A saber:

Margaret Court, nascuda a l’any mil nou-cents quaranta-dos, va guanyar vint-i-quatre títols entre mil nou-cents seixanta i mil nou-cents setanta-tres. O siga l’últim d’ells guanyat fa quasi cinquanta anys. I ni una paraula, fins que veus feministes ho van fer notar.

Steffie Graf, nascuda al mil nou-cents seixanta-nou, va guanyar vint-i-dos títols de Grand Slam. L’últim va ser el Roland Garros de mil nou-cents noranta-nou. Fa més de vint anys. I també silenci.

I la tercera i última de moment es Serena Williams nascuda als Estats Units a l’any mil nou-cents huitanta-un. Té al seu poder i com a mèrit propi vint-i-tres títols i l’últim és de fa només cinc anys, amb el que això vol dir per a la memòria col·lectiva.

Repetisc, Nadal és un campió. Cap problema en reconéixer-li el mèrit i l’esforç. Cap ni un problema. Però per justícia i per memòria recordem a les dones que, abans que ell, també han fet mèrits per formar part de la història que, una vegada més, les ha intentat ocultar.

Afortunadament, el feminisme esta viu, té memòria i reivindica la història i genealogia de les dones. I les recordem. Però sobretot les reivindiquem com a part d’aquesta història que, per poc que et descuides, no les inclou. O, dit altra manera les intenta esborrar per a donar tots els mèrits i els èxits als homes.

Però estan. I igual que a aquestes esportistes, fem esforços per recuperar a les pioneres en les diverses disciplines i, d’eixa manera, fer-les visibles a la història i, també, poder reparar l’ocultament patriarcal en massa vegades intencionat.