De hallazgos y reacciones

Esto es lo último. Investigadores españoles han desarrollado un test cutáneo que permite descubrir si la tercera o la cuarta dosis es o no necesaria en cada caso. Ya saben ustedes que ahora no hay Dios que sepa qué grado de inmunidad celular tenemos ni cuánto tiempo de la misma alcanzamos con los pinchazos ni hasta dónde llega la generación de anticuerpos para los que han pillado el bicho. Bien, pues esto que ha salido a la luz es clavado a la prueba de las alergias. Mide de un modo barato, rápido y sencillo el proceso con lo que, al determinar con precisión quién y cuándo las necesitan realmente, se ahorrarían gran cantidad de vacunas. Olvídense, pues. Mientras tanto acudo a Josep Corbella, periodista de «La Vanguardia» especialidad en ciencia y salud, a ver cómo percibe el día a día este que no se termina nunca y me detengo en su disección: «Aquí lo importante va a ser el descenso de la ola que, probablemente, será largo puesto que hemos relajado las restricciones por motivos obvios». Y a continuación me intereso por algunas de las cuestiones candentes que le plantean desde fuera: «¿Que si yo soy contacto estrecho de un positivo tengo que hacer cuarentena? En el momento actual en España no se recomienda porque hay tantos, millones vamos, que si todos hiciéramos sería disruptivo. Pero cada cual conoce su situación personal y hasta qué punto el contacto ha sido estrecho. No es lo mismo si has permanecido quince minutos en un espacio cerrado, separados por una mesa con una persona que ha dado positivo que si has estado haciendo el amor con tu pareja toda la noche». Casi me da algo. Pero, ¿se producen casos, y más en las condiciones que arrastramos, de plebe capaz de alcanzar esos registros? Dada la confianza que me inspira estoy convencido de que se apoyaba en datos por lo que aquí sigo una semana después esperando que desarrolle el apartado no vaya a ser que se conozca algún tipo de reacción que te ponga en órbita y no me haya enterado. Con lo que cuesta dormirse, por lo menos que pienses que estás soñando.