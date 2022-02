“Se está presionando al movimiento universitario, hacer propaganda hoy en día en la UV (Universidad de Valencia) y en la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) está prohibido, falta democracia interna en las universidades”. Con diecinueve años hay quien tiene las cosas muy claras por mucho menosprecio que se inculque hacia criterios jóvenes y su capacidad de análisis. Poder expresar opiniones disidentes tal parece es cada vez menos asequible en los valiosos e históricos núcleos universitarios. Sin aún haber cumplido la veintena, trabajando de técnico de sonido y estudiando, quien así hablaba reconoce la imperiosa necesidad de alentar a la juventud a reaccionar consecuentemente con el cercanísimo y nefasto futuro. “Existe cierto derrotismo, la mayoría no se puede independizar, estamos aquí para convertir ese derrotismo en fuerza social”. Entornos familiares siguen sin entender esta lucha joven organizada, no es el caso de tan lúcido militante del sindicato estudiantil quien reconoce no ser reprobado a nivel privado: “No me dicen nada”.

“La lucha laboral también es nuestra lucha, la contrarreforma es insuficiente”. Joan de veinticuatro años trabaja como entrenador deportivo, pertenece a un colectivo vecinal. “Soy de Malilla”. En la concentración contra la NO Derogación de las Reformas Laborales llevada a cabo en la calle Colón, plaza de los Pinazo, Joan hizo bloque con una relevante juventud de barrios, chicos, chicas que acudieron a la convocatoria sindical. ¿Dónde ha ido a parar la capacidad de lucha en ciclópeos conglomerados obreros? ¿Conoce la totalidad de la fuerza laboral las rugosidades de ulteriores acuerdos en macroempresas? “Este país no nos deja crecer, estamos estancados en la precariedad, estoy en contra de la precariedad laboral que sufre todo el mundo”. Manuel, jardinero, afiliado al sindicato de la CNT, cámara de fotos en mano, recoge instantáneas de la cita. Reconoce respecto a la presencia de mujeres en sindicatos que es “igual que la de los hombres, ahora, incluso más, tienen más poder”. “Soy militante” declara Rosana de treinta y tres años, actualmente en paro. Esta atractiva joven ha trabajado, además de en hostelería, en el campo en la recolección de la naranja y caqui un ámbito donde el sindicalismo no es algo bien visto. “Ahí ni se saca el tema, tienes que saber con quién hablarlo”. También el hecho de ser mujer implica reacciones desafectas en cualquier charla sobre derechos viéndose obligadas a tener que escuchar descalificaciones: “¡No digas tonterías!”. En CNT afirma hay paridad real “cincuenta, cincuenta”, pero “aún falta que las mujeres luchen”. Bertrand Arthur William Russell, filósofo británico premio Nobel de Literatura, afín al círculo de Bloomsbury de la escritora Virginia Wolf, sabía, y así lo especificaría, que “La humanidad se ha convertido en una familia hasta tal punto que ya no podemos asegurar nuestra propia prosperidad si no es asegurando la de todos los demás. Si deseas ser feliz, debes resignarte a ver a los demás felices”. ¿Análisis teórico triturado o limitado actualmente a un “demás” ligado a intereses? ¿Cuándo se cansaran de jugar con los derechos de las personas? ¿Aún no se percatan los asalariados del pueblo desde su escenario que tanto espectáculo cansa? ¿A qué se espera para cumplir con la población? ¿Por qué quienes heredaron lo conseguido a base de lucha proletaria se han disciplinado? ¿Por qué blanquean abusos? “Yo creo que hay una juventud combativa en lo laboral”. Irene de veintiún años, estudiante de Bellas Artes milita en un colectivo de vivienda, ella junto a otros compañeros y compañeras de perfil contemporáneo portan la pancarta de Entrebarris Valencia donde se lee: “D´habitage i laboral sindicalisme contra el capital”. Banderas de COS (Coordinadora Obrera Sindical), CNT (Confederación Nacional del Trabajo), PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España), CGT (Confederación General del Trabajo), republicanas con estrella roja (Movimiento Comunista durante la Segunda república Española), esteladas y de la Intersindical Valenciana ondearon. Curiosamente, pasada ya media hora del inicio de la concentración, aun las líneas EMT pertinentes no habían recibido el comunicado de desviación. ¿Por qué medios de comunicación silencian cualquier mentalización y lucha juvenil en pro de derechos laborales y vivienda? ¿Dónde se resaltó la presencia de un cincuenta por ciento de juventud en la convocatoria valenciana Contra la NO Derogación de las Reformas Laborales? ¿Qué entidad sindical trabaja en las nuevas realidades de la juventud trabajadora? ¿En su depresión crónica? ¿Sindicatos tradicionales marchitos? “Necesitan a los y las jóvenes para que trabajen, es más fácil tener a los jóvenes con trabajos temporales”. Roberto de veinticinco años estudia Psicología. Confiesa el peligro que acarrea el comunicar ser miembro de un sindicato. “Siempre hay represión cuando estás sindicado, nunca diría en mi cetro de trabajo que estoy sindicado” dice el extremeño. ¿A qué perturbado estado ha llegado un país que se vanagloria de democracia y libertad cuando no se pueden expresar opiniones o comunicar militancia sindical? ¿Siguiendo la estela francesa impresa por un exaltado excluyente? Tal como maximizaba el poeta satírico Quinto “Horacio” Flaco: “Cuando la pared del vecino arde en llamas, es tu propia seguridad la que está en peligro”. “Pense!!! pensions dignes!!!”. “Iaioflautas” “Recuperemos derechos para la clase trabajadora”. “Contra el desempleo y la precariedad laboral, Derogación de las Reformas Laborales, ¡movilízate!”. “No a la reforma laboral, no a los recortes”. Música y disertaciones alrededor de un círculo de pancartas enfervorizaron a la ciudadanía congregada. Adivinanza: ¿Cuánto fraude a la ética política se precisa para continuar con el teatro del absurdo nacional? ¿Por qué la gazmoñería se instala en cuanto se tiene coche oficial? “Se tiene poca conciencia de clase y desconocimiento de los derechos, de la regresión que hemos tenido” declara Rafa treintañero portando una mascarilla estampada con la imagen de Frida Kalho. Colaborador del diario digital El Salto, está en la CNT. “Llevamos diez años desde el 15M y estamos igual o peor, el movimiento de marras se ha quedado en agua de borrajas”. Estudiado la carrera en Elche descubrió que en la facultad regía “el sindicato vertical” y sus prohibiciones. “Lo luchamos y conseguimos cambiarlo”. A pesar del desencanto general atisba un rayo de luz en base a que “se ha creado mucho tejido social”, algo realmente potente que puede superar la acrecentada individualización por la época pandémica. Rafa, aun trabajando, dice que debe compartir piso “porque no me llega”. “Muchas compañeras han sido represaliadas” en sectores feminizados como hostelería, limpieza y plantas industriales. Toni de treinta y nueve años, profesora de secundaria militante en CNT desde hace una década declara: “Tengo la suerte de trabajar para el sistema público de enseñanza, afortunadamente se han respetado mis derechos”. Aboga por un “sindicalismo combativo” en contraposición a “CCOO y UGT que no lo son, ¡que saquen a la calle la masa de trabajadores y trabajadoras!”. Como secretaria general de CNT en Valencia reconoce que “el sindicalismo ha sido un sector muy masculino, las mujeres deberían ser más”. ¿Apoyo estatal sin fisuras a ciertos sindicatos “que están subvencionados a lo bestia” y desdén al resto? ¿Se endurecerá la ley mordaza tal como está planeado en el hábitat universitario? Dictamina el técnico en Cine y Teatro por la Universidad de California-Santa Cruz, Arthur Bloch autor de La ley de Murphy: “Si los hechos están en su contra, invoque la ley. Si la ley está en su contra, insista en los hechos. Si los hechos y la ley están en su contra, grite como un poseso”.