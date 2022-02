All pel Desembre es deia que, a primers d’any, els representants dels Governs de Catalunya i Espanya tornarien a seure al voltant de la denominada Taula de Diàleg. Ja som al mes de Febrer i l’anunciada reunió no ha tingut lloc, i, es més, fa poques hores que des de Moncloa han anunciat que queda ajornada fins la propera primavera. Sembla que el PSOE sempre troba motius per anar donant llargues a un tema que, pel que es veu, no els agrada. Alguns, fa temps que pensem que el Govern d’Espanya va passant el temps amb excuses de mal pagador, mai és temps de fer reunions amb el Govern català, com mai el POSE ha complit les promeses que va fer durant les campanyes electorals, pel que sembla no ha tingut temps per derogar la denominada «llei mordaza», per no parlar dels pactes que han hagut de fer amb la patronal, CCOO,i UGT per reformar, que no derogar, la reforma laboral del PP, tal i com des de Brussel·les els han dictat.

La veritat és que al PSOE mai els ha interessat resoldre les diferències amb Catalunya. Amb un Franco més enllà que aquí van triar a Felipe González com Secretari General en uns dies en que els papers oficials del puny i la rosa, encara fresca i sense marcir, parlaven del dret a l’autodeterminació dels pobles d’Espanya. El pas del temps ens ha demostrat que molts d’aquells joves que agafaven el timó del socialisme espanyol tenien fortament arrelada al seu pensament l’Espanya una, a molts d’ells, fins i tot, no els fa cap mal el crit de rigor de «una, grande y libre». No volien tenir maldecaps amb les aspiracions nacionals de bascos i catalans, i van idear el «cafè per tots», l’Espanya de les autonomies. El mateix Felipe González, Rodríguez Ibarra, Bono i Garcia Page, el seu successor, sempre que van poder atacar Catalunya ho van fer, i ara els aragonesos, Lambán i Belloch, han volgut traure les faves de l’olla i fer-se els valents davant l’electorat espanyol dirigint els seus trets amb escopeta de fireta contra el interessos catalans. Lambán, un polític sense xixa ni llimonà, amb l’ajuda del Comitè Olímpic Espanyol ha volgut pujar-se al carro dels Jocs Olímpics d’Hivern, que podrien celebrar-se a Catalunya, després que l’Aragó ha vist com, quatre vegades, la seua demanda de fer-los a Jaca no va arribar a bon port. Belloch, antic Ministre d’Interior i ex alcalde de Saragossa, afirma que fa 50 anys el seu pare deia que «l’únic problema real que hi havia a Espanya no era el País Basc, sinó Catalunya», el fill continua pensant el mateix que pensava el pare quan el terrorisme omplia de sang els carrers de Euskadi. Quina barra, senyor Belloch, quina barra. Molts ens preguntem com és possible dialogar amb gent que pensa d’aquesta manera, uns estan retirats de la política, però han estat a primer fila i mai ningú els va recriminar per les seus idees, en matèria del «todo por la pátria» més o menys tenen les mateixes idees que les dretes i els ultres. Si Calvo Sotelo preferia una «Espanya antes roja que rota» alguns que van vantant-se de socialdemòcrates ara mateix prefereixen abans una Espanya de dretes que dialogant amb Catalunya. Pedro Sánchez està jugant amb foc incomplint les promeses que va fer per ser investit President,. Ja ni els seus socis, UNIDAS PODEMOS, estan d’acord amb algunes de les mesures que es prenen als despatxos de Moncloa. A ERC ja li és molt difícil votar favorablement les propostes del Govern Sánchez, tot té un límit. Ara la pilota és a la teulada del PSOE. Sempre els quedarà acudir a les restes de C’S que, com sempre, continuen oferint-se al millor postor.