Dins del programa d’audiovisuals «Docufòrum» –que impulsa el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València–, demà a les 12 hores es presentarà, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, un vídeo dedicat als anomenats «productes miracle», als quals s’atribueixen una sèrie de propietats que no han sigut demostrades científicament.

D’aquesta manera, amb el títol «Productes miracle i pseudociència: impostures i negocis», el documental –que prompte trobareu al canal Youtube del Vicerectorat– resulta tan eloqüent com revelador. Ha comptat amb la participació de diversos especialistes en comunicació científica: Francesc Martínez Gallego, Antonio Laguna, Carolina Moreno, Enrique Bordería, Carla Aguirre, José Miguel Mulet, Fernando Cervera i Lorena Cano. I explica que els productes miracle representen un frau que, entre nosaltres, supera els 2.000 milions d’euros. També, que els sectors on més es comercialitzen són els dels complements alimentaris i els falsos medicaments. I, encara, que si bé l’origen es remunta a l’època medieval, la seua eclosió es produí a finals del segle XIX i principis del XX.

A propòsit, he pogut comprovar que un diari valencià de gran tirada va publicar, en març de 1914, un parell d’anuncis sobre productes miracle. El primer, titulat «Un secreto para volverse delgado le ha sido dado por su criada», reproduïa les declaracions d’una dona anònima –de «figura fina y graciosa»– que assegurava parlar des de l’experiència i recomanava fregar-se «las partes que se quiere adelgazar» amb un combinat d’«hojas de fresno», «corteza de “Arémone”» i «agua hirviente». I ho defensava com una eficient manera d’aconseguir –en «tres semanas, poco más o menos»– perdre fins a «7 kilos de grasa inútil». «Algunos días he podido ver la grasa literalmente fundirse bajo mis dedos», afirmava sense ruboritzar-se.

L’altre «testimoni» publicitava una loció prodigiosa «para hacer crecer el pelo sobre una cabeza calva». Estava signat per «Un especialista» –també anònim, of course–, i sostenia que el compost era «excelente para restaurar el pelo blanco en su color natural, para parar la caída del pelo y para quitar toda la caspa». Fixeu-vos si devia ser eficaç, aquell misteriós preparat, que una nota final advertia: «Tener cuidado con las manos, donde no se desearía el nacimiento del pelo». Amb tot, no hi ha constància que cap dels qui s’aplicà la potinga es convertira en el predecessor valencià de Chewbacca.