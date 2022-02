Cuántas veces, familiares, amistades, vecindario y hasta personas desconocidas, me habrán preguntado, ¿Con lo «bien que se está en casa», qué necesidad tienes de ir a países como los convulsos Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Perú de los años 80, a la Cuba del periodo especial, de asistir a los últimos coletazos de la Yugoslavia socialista y al incipiente resurgir de Kosovo, a una Palestina hecha girones por el sionismo, a los olvidados campamentos saharauis de Tindouf y al Sáhara liberado, a la Angola recién salida de una guerra civil, a la Venezuela indómita de Chávez, a la Colombia desgarrada por el paramilitarismo y el irrespeto de los derechos humanos, a la Grecia de los refugiados sirios y afganos, al fallido Malí quebrado por la pobreza, la droga y el yihadismo, al Vietnam comunista, al México violento e irredento, a la consentida tiranía de Marruecos, a la incomprensible Argentina, a la indigenista Bolivia, al casi invisible Túnez, a la multifacética Panamá, al cruce de caminos de Jordania, al prostíbulo global de Tailandia, al Ecuador de la emigración masiva, a la pequeña y poco poblada República Oriental del Uruguay ... ?

Sin entrar en las diferentes razones de tipo profesional, solidario o humanitario que me empujaron, hay varias razones más personales.

Por ejemplo, ver y sentir las cosas que de verdad suceden en el mundo, sin esperar a que quienes controlan los medios de comunicación nos las cuenten, si les da la gana, y una vez contadas, nos quede la certeza que lo hacen de forma maquillada, falseada o trufada de medias verdades, porque ya no se escribe o se transmite para informar a la gente, sino para agradar a quienes pagan esa escritura o esa transmisión.

Otra razón sería que en la vida hay trenes que sólo pasan una vez, en el sentido que hay proyectos, acciones o decisiones que, o las realizas en el momento adecuado, o ya no se materializarán.

Más razones.

El hecho, sin haberlo pedido ni elegido, de haber nacido en una sociedad estable, donde se puede tener un trabajo, disfrutar de ciertos derechos, comer todos los días, tener educación y asistencia sanitaria, poder salir de casa con la seguridad de que al final del día volveremos sanos y salvos a nuestra casa... Todo eso, al menos a mí, me obliga moralmente a no vivir como si no supiera de la existencia de quienes no han tenido la fortuna de poder vivir así, me obliga a tenerlos en cuenta a pesar de su «mala» suerte, me obliga, no sólo a no arrinconarlos, no olvidarlos, no despreciarlos, sino que también, a prestarles apoyo.

Otra razón importante es la necesidad de manifestar cierto grado de rebeldía después de siglos, por no decir milenios, de haber sido adiestrados, domesticados, sometidos, condicionados, programados, para obedecer sin cuestionar. Al final eso se ha grabado en nuestro ADN y por ello se necesitará de mucho esfuerzo, mucha experiencia, muchas vidas, para poder romper esquemas asumidos, saber pensar diferente, o para simplemente, poder pensar. La mayoría jamás reflexiona acerca de por qué cree lo que cree o hace lo que hace. Vivimos en un mundo lleno de costumbres, pero pocos buscan alguna vez entender su origen. Generalmente las aceptamos sin cuestionar. La mayoría de las personas básicamente hacen lo que todos los demás hacen.

Puedo seguir aportando razones

Hacer acto de presencia en ciertos parajes de este desigual mundo es fundamental para conocer unas realidades que no queremos ver, que nos da miedo aceptar porque nos enseñaron a vivir de ilusiones, fantasías, apariencias, falsos escalafones y veleidades que no dejan de ser momentos quiméricos en nuestras vidas.

Porque si algún sentido tiene la vida es intentar entender el mundo que nos rodea para poder encontrar una explicación a cuanto sucede. Intentar entender sin dañar ni pisotear a los demás, haciendo lo que es moralmente correcto, despertando del letargo, abriendo los ojos, sabiendo escuchar, ejerciendo la crítica positiva, disminuyendo el ego, intentando basarse en criterios propios y agenciarse una cuota sana de incredulidad para no acatar como verdad todo lo que nos llega.

Y siempre, siempre, no pretender que los otros entiendan, vean y sientan lo que uno entiende, ve y siente.

Aunque no nos los enseñen o no queramos verlos, sepan que millones de personas sufren una existencia tan difícil, tan injusta, que a lo que temen no es a la muerte, sino a seguir viviendo.

Por eso, cuantas veces me pregunten por qué hago acto de presencia en sitios donde «no se está tan bien como en casa», contestaré que para poder decir a las personas que habitan esos sitios que no están solos, que alguien se acuerda de ellos, que hay personas para las que no son invisibles, y a quienes no nos parece normal ni justa ni decente su situación.