Algunos historiadores del cine sostienen que los espectadores españoles conocen mucho mejor los avatares de la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865), y no digamos de la conquista del Oeste, que los episodios de nuestra Guerra Civil. Podríamos agregar también que un buen aficionado está mucho más familiarizado con las calles de Nueva York, Washington o San Francisco que con las plazas de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Este fenómeno se llama, sin duda alguna, colonialismo y el cine de Estados Unidos lo practica desde hace más de un siglo con excelentes resultados culturales y comerciales. De hecho, las películas made in USA siempre fueron un factor clave para la hegemonía yanqui en todo el mundo. Salvo el peculiar día de Acción de Gracias o el ininteligible béisbol, los norteamericanos han conseguido exportar ideologías, costumbres y mitos, desde el general Custer a Superman. Centenares de películas (buenas, malas y regulares), con denominación de origen en Hollywood, invadieron durante décadas todo tipo de pantallas y ahora, tras el declive de la gran industria, las series han venido a ocupar ese imaginario colectivo. Tal vez los expertos en el narcotráfico de Baltimore, reflejado en una serie de culto como The wire, no tengan ni puñetera idea de la corrupción que está devastando la ciudad donde viven. Así las cosas, entre un cosmopolitismo impostado y una especie de autoodio hacia el cine español se mueven unos cuantos aficionados. Por ello convendrá quizá recordar, en vísperas de la gala de los premios Goya en Valencia el próximo 12 de febrero, algunas realidades significativas sobre nuestro cine.

Como no podía ser de otra manera, la cinematografía española responde a un país de potencia media en todos los terrenos y, por tanto, resulta absurdo comparar el número de producciones, las recaudaciones o el público con países como Estados Unidos o incluso con Francia, donde, por cierto, el sector recibe elevadas subvenciones a cargo de la llamada excepción cultural. Por otra parte, a lo largo de su historia la opinión de los otros sobre nuestro cine, en forma de premios y reconocimientos, incluye una larguísima lista de directores (José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Isabel Coixet, Carlos Saura, Iciar Bollaín…), actores (Javier Bardem, Penélope Cruz, Francisco Rabal, José Luis López Vázquez…) o de especialistas en música (Alberto Iglesias) o en fotografía (José Luis Alcaine). Está claro que desde los Oscar hasta los festivales de Cannes, Berlín o Venecia nuestros profesionales del cine han recibido multitud de distinciones en una prueba más que evidente de esa potencia media. Vienen a cuento estos argumentos para destacar la variedad y calidad de muchas producciones españolas y buena prueba de ello son las cinco candidatas al Goya a mejor película de 2021 (El buen patrón, Libertad, Madres paralelas, Maixabel y Mediterráneo). Azotado por una pandemia que ha alejado a muchos espectadores de las salas, al tiempo que ha complicado rodajes y promociones, el cine español vive momentos de crisis profunda y necesita reivindicarse. Pero no se trataría de un patriotismo barato, sino de mantener un ecosistema cultural tan frágil como imprescindible. Entre otras cosas para que los aficionados españoles sepan orientarse en las calles de sus ciudades a través de una pantalla. Y no sólo en Times Square.