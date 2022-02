Estamos atravesando una de las olas más duras de la pandemia en cuanto a incidencia se refiere. No es novedad: llena diariamente nuestros pensamientos, nuestras amistades, el espacio informativo y los debates de cualquier mesa. Sin embargo, parece que la presión en las UCIS no es tan alta y los circuitos para abordar otras enfermedades que no sean COVID-19 se están tratando de mantener, aunque sea a duras penas.

Si algo nos ha demostrado la pandemia es que el mundo debe seguir girando. En primer lugar, para atender a problemas sociosanitarios de primer orden, como es el cáncer. Tal y como advertimos junto a otras sociedades científicas como la Sociedad Española de Oncología Médica, la primera ola de la COVID-19 dejó retrasos en la administración de tratamientos y en los diagnósticos hasta tal punto que uno de cada cinco pacientes no fue diagnosticado a tiempo, cifra alarmante para todos los que nos dedicamos a esta enfermedad puesto que sabemos cuáles son las implicaciones a largo plazo en cuanto a pronóstico se refiere. Como sabemos, si la detección del tumor se da en un estadio más avanzado, el pronóstico empeora. Pero este retraso también tiene implicaciones en el abordaje de los tumores desde el punto de vista económico. Si nos fijamos en el tumor con mayor incidencia, como es el cáncer colorrectal, cada paciente diagnosticado supone más de 48.000 euros de coste según el Informe ’El coste del cáncer en España’ elaborado por la Asociación Española Contra el Cáncer. Cuando el cáncer se encuentra en un estadio metastásico la partida se multiplica por tres y esto puede ser inasumible, sobre todo para las familias con mayor vulnerabilidad, que, por otro lado, son los que más ha empobrecido esta pandemia. Porque el coste del cáncer no solo lo asume el sistema sanitario sino también los propios hogares. Hogares frágiles. En la Comunidad Valenciana están aumentando los pacientes con cáncer en situación laboral de riesgo, como son los autónomos, desempleados o personas con un salario por debajo del mínimo interprofesional. Pacientes que pertenecen a familias con ingresos inferiores a 900 euros al mes que han de afrontar los costes de la propia enfermedad -en torno a 10.000 euros para un 41% de las familias- en concepto de material ortoprotésico, cuidados de los pacientes, medicamentos, bajas laborales… A los que se suma, como en cualquier hogar, la comida, el agua, la luz, el gas, el alquiler…, con un Índice de Precios al Consumo (IPC) incrementándose. En este contexto, la situación puede ser inasumible. La Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia, con el propósito, dentro de su misión, de ser la voz de los pacientes quiere poner de manifiesto hoy, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, esta realidad, ensombrecida quizá por las noticias de la incidencia de coronavirus y de los fallecimientos. Y quiere actuar, ofreciendo recursos para este colectivo. En concreto la Junta Asociada de Valencia ha multiplicado por seis la dotación presupuestaria para las ayudas económicas de emergencia, para cubrir gastos básicos de familias en riesgo de exclusión social. Porque parece que el coronavirus acabará transformándose en una enfermedad endémica. Pero, mientras, el cáncer seguirá incidiendo en la sociedad e implicando desafíos sanitarios, socioeconómicos y emocionales que debemos atender. Y el mundo, el nuestro, debe seguir girando para afrontar este gran desafío, para arrojar esperanza y para poder aliviar el impacto de esta enfermedad, además de mejorar el acceso a resultados de investigación en distintos tumores y conseguir una implementación y una adhesión total a los programas para la detección precoz del cáncer, que tantas vidas podrían salvar. La Asociación seguirá velando ante la Administración y la propia sociedad civil para que, con su apoyo, así sea.