A la pel·lícula més íntima de Berlanga, ‘Tamaño natural’ (1974), la criada del dentista, protagonitzat per Michel Piccoli, parla valencià. L’actriu Queta Claver es passa tot el film sense canviar de llengua. Berlanga i Azcona no fan més que reflectir una situació peculiar de finals de seixanta i principis del setanta de l’anterior mil·lenni. Als mercats parisencs arribaven les millors taronges del terreny, i molts d’aquells camioners de la Ribera i la Safor que es passaven la nit en la carretera van decidir que parelles, germanes, cosines i més éssers volguts serviren en les millors cases de la capital francesa per tenir un sobresou.

L’esplendor de la taronja per l’economia valenciana donava per això i més. Com que el franquisme amainarà les ires eclesiàstiques en l’obertura de cabarets a tot arreu de la ruta tarongera. Veritables fortunes es van fer amb la producció citrícola, com assenyalen moltes tesis doctorals, en canvi no es troben moltes investigacions sobre el seu declivi. Segurament hi ha molts factors, que van des del minifundisme ignorant que va impedir una certa transformació cap a les indústries subsidiaries, fins a una mala negociació agrícola durant l’entrada de la Unió Europea. I com no, la falta de continuïtat familiar de molts fills de llauradors que van accelerar el seu procés d’urbanització d’una manera ultrasònica. La bombolla immobiliària va ser el cop mortal definitiu.

Ara qui no tinga taronges d’un amic, conegut o saludat és perquè no vol. Fanecades on la fruita es perd per falta de collidors, i propietaris que es passen dies reclutant amics per tal de collir-les. Fa uns dies es fa fer viral una fotografia que indicava que el preu de la bossa de plàstic era més car que un quilo de taronges. Jo les compre en el mercat a un euro quatre quilos, i cada any van més barates. La competència dels mercats nord-africans i sud-africans és inassumible pel productor, en un moment on el consumidor reclama més qualitat. Mai l’oferta i la demanda havien estat tan lluny. No es facen il·lusions perquè el capitalisme està més viu que mai, el que no enlaira és una distribució alternativa on el producte de proximitat siga obligatori.

Les taronges només són un avís, perquè el dia que els xinesos es posen a fer vi i pernil...