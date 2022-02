B on dia en el callejón de las impertinencias, que existe aunque casi nadie lo crea! El saludo tiene estos días un gusto diferente. Es celebración de la vida, pero también dolor por la ausencia. Una más. Demasiadas en estos tiempos agrestes. La realidad no está para fiestas ni lirismos. Da ganas de huir muchos días. La realidad (esta) es demasiado dogmática, demasiado parcial, demasiado simple... Lees: la izquierda investiga los abusos en la Iglesia pero protege la gestión de Oltra. Lo llamativo de estos tiempos es que la frase (titular, lanza o lo que sea) podría ser a la inversa y funcionaría: la derecha pide investigar los abusos a menores en gobiernos de la izquierda pero protege a la Iglesia. Los hechos no interesan más que como arma arrojadiza. Lo sucedido en nuestro capitolio de Lorca esta semana puede ser un asalto a la democracia o una expresión libre de resistencia de un colectivo maltratado. Como los cercos al parlamento de hace una década eran manifestación justa de un pueblo oprimido o vandalismo callejero. O los escraches. Tiempos bravíos.

Tiempos no solo de incoherencias y contradicciones, de las que no hay humano que se libre, sino de hacerlas tragar como normales, como pan de cada día. En el relato todo cabe porque es amorfo y porque al final los tuyos te van a creer, hagas lo que hagas, porque son los tuyos y están predispuestos a asumir tu discurso. Los nuevos líderes (no tan nuevos) del PP valenciano, Carlos Mazón y María José Catalá, están en una cruzada contra todo lo que huela a catalán, intentando rearmar el viejo blaverismo como arma de destrucción de identidades. Ahí están con las instituciones de siempre (unas, de unos; las otras, de los otros. ¡Qué cansancio de València!), a ver si funciona una vez más la amenaza del vecino invasor. Siempre que venga de los otros, de la izquierda y el nacionalismo (si lo hay). Si el catalán es de los suyos, no invade, ayuda. Así que al final un catalán es el estratega que ha de protegernos de las ansias imperialistas de los vecinos y la aquiescencia cómplice de los botánicos. Parece de chiste. Tiempos montaraces. Tiempos de errores y perdones. Los de Lorca, los de Joe Rogan, el entrevistador antisistema y antivacunas que ha levantado la ira de glorias de la música y una reacción mundial contra el imperio global de las canciones y los podcast. El error y la disculpa de un entrenador de fútbol violador de palabra. El error de un diputado que se intenta travestir de asalto a la democracia (otro), mientras se difumina la oscura operación (otra) por la que dos diputados se saltan la disciplina de partido y acaban favoreciendo al bloque conservador. El error es humano, nos enseñaban en los colegios de antes. Es la mancha que nos define como mortales. Confieso que hay un par de momentos de mi vida (pequeños gestos, reacciones airadas, nada de grandes episodios de crimen y castigo) que siguen clavados en mi conciencia para reaparecer periódicamente. El perdón ha sido durante siglos la esperanza del cristiano, lo que le otorga una cierta paz interiorl. El cine del Clint Eastwood maduro (viejo) se diluiría sin esos conceptos de pecado (arrastrado durante años) y perdón. Hoy parece que pierden vigencia. En el mundo industrial solo vale lo perfecto. El producto que contiene tara o impureza se desecha o tiene un valor menor. Y en el mundo postindustrial y digital actual, el error es casi público sin remedio y objeto de escarnio por naturaleza. Las redes sociales son más justicieras que justas. Supongo que el deterioro de la salud mental tiene que ver también con todo este tifón de las pantallas. La falta de un futuro prometedor y la amenaza implacable de un mundo virtual dispuesto a linchar al primer señalado se conjugan como un gran sospechoso. Tiempos salvajes. Tan poblados de información que nadie parece ver el manto de cadáveres que empieza a crear costra en el suelo del Mediterráneo (y en nuestras conciencias): más de dos mil en 2021. Y el que ya empieza a consolidarse ante las verjas de Europa. «Doce refugiados mueren de frío en la frontera entre Grecia y Turquía», leo. Bon dia! El saludo es silencio esta mañana. Te gustaría ver el último mural que Escif ha pintado en València, al lado de la tienda de una multinacional de ropa. Por si fuera posible remover alguna conciencia. «Fashion victims», se llama, porque enseña algunas víctimas, las de verdad. Te gustaría ver, seguro, esta mañana de sol frío en el callejón de las impertinencias, que existe aunque casi nadie lo crea.