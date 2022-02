Aquest és el títol del llibre del capellà valencià (i amic), Jesús Salvador Corbí, vicari episcopal de l’Àrea Metropolitana de València i rector de la parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu de Torrent, des d’on s’ha retransmès (i que des del diumenge 30 de gener de nou la podem seguir), la missa en valencià per A Punt.

Aquest llibre, que porta per subtítol “Homilies en la missa de la tele”, recull els comentaris a les lectures dels diumenges, que el capellà Jesús Corbí va fer durant el temps de confinament, (del diumenge V de Quaresma al diumenge VI del Temps Ordinari de l’any següent), en les Eucaristies que la televisió valenciana va retransmetre, com un servei a la gent que no podia anar a celebrar la fe als temples.

Editat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, aquest llibre, escrit amb un estil àgil i entenedor, ens mostra, com diu l’amic Agutí Colomer, (Lletrat, secretari de l’AVL) en la presentació d’aquesta obra, les homilies de Jesús Corbí, uns textos que tenen “una estructura coherent i una extensió similar, aspectes difícils d’assolir en un gènere com l’oratòria”, tot i que les homilies van ser pronunciades per Jesús Corbí de memòria. I això, com diu l’amic Agustí Colomer, “no és fruit de la improvisació , sinó d’un treball sistemàtic de preparació, que aconsegueix captar l’atenció des del primer moment a través d’un discurs alhora corprenedor i ben argumentat” Per això, a les seues homilies, Jesús Corbí “sap crear un ambient càlid i suggestiu, però sense caure en l’emotivisme”. I és que en els seus comentaris, Corbí “raona i estimula, d’una manera natural, senzilla i pulcra”, i d’aquesta manera ajuda els creients en la pregària i en la reflexió de la Paraula de Déu.

Jesús Corbí, que va nàixer a València el 1964, i que va ser ordenat prevere el 1988, va rebre amb il·lusió l’oferiment d’acollir la missa en valencià a la parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu de Torrent, una celebració que À Punt ha retransmès amb un índex d’audiència més que notable.

Com diu Jesús Corbí en la introducció d’aquest llibre, la retransmissió de la missa en valencià per À Punt, suposa “un avanç important per facilitar que aquells cristians que volen celebrar l’Eucaristia en la seua llengua, ho pogueren fer ”

El llibre de Jesús Corbí, de 269 pàgines, presenta els capítols i versets de les lectures de cada diumenge o festa, amb el text sencer de l’Evangeli del dia i l’homilia que feia aquest capellà.

Cal remarcar que, amb molt bon criteri, a les misses retransmeses per À Punt, tant Jesús Corbí com Jordi Cerdà, vicari de la parròquia de l’Assumpció de Torrent, han utilitzat els textos bíblics i la majoria de textos eucològics “facilitats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua” i també els textos del “Llibre del Poble de Déu, preparat per Mn. Pere Riutort” una obra “amb l’aprovació dels bisbes de les diòcesis valencianes en octubre de 1974”

Som molts els valencians que, per televisió o per internet (À Punt tv), cada diumenge seguíem la missa en valencià, (i ara, afortunadament, la podem tornar a seguir), amb els comentaris, sempre actuals, ponderats i arrelats en l’Evangeli, que en cada celebració Jesús Corbí ens ofereix. Per això és un goig la publicació d’aquest llibre (que recomane), amb les homilies de Jesús Corbí, ja que les seues reflexions sobre l’Evangeli a les misses retransmeses per À Punt, ens ajuden a estimar i aprofundir la Paraula de Déu, que enforteix la nostra fe i eixampla la nostra esperança.

Afortunadament des del diumenge 30 de gener, els valencians podem tornar a vore la missa en valencià per À Punt. I és que hem estat molts (cristians i no cristians) els qui hem demanat al Consell Rector de RTVV la continuïtat de la missa, amb cartes i correus electrònics enviats a À Punt i fins i tot amb la pàgina de facebook: “Per la missa en valencià”.

Com va recordar Jesús Corbí a l’homilia del diumenge passat, 30 de gener, “molts valencians han pres consciència de la importància de tindre la missa en valencià”, ja que “el valencià també és una llengua per a parlar amb Déu. La llengua dels nostres pares, una llengua tan tendra, que naix del nostre cor”. Com deia, molt encertadament, Jesús Corbí, “el servici religiós és un bé públic per a la societat i per això cal que tinga el seu espai en una televisió que és de tots”. Jesús Corbí també ens va fer saber, que la pàgina web de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació havia donat dades de les peticions que s’havien fet per la continuïtat de la missa i en contra de la seua supressió: “En un dia, quan s’anuncià que s’interrompia la retransmissió de la missa, es reberen” a À Punt, “vora 1000 sol·licituds” per la presència de la missa en valencià. Per això cal agrair, a creients i a no creients, les cartes o els correus electrònics adreçats a À Punt, per la continuïtat de la missa des de Torrent.

Vull agrair públicament a Jesús Corbí i a Jordi Cerdà, la seua missió i el seu zel pastoral en el seu servei als cristians que seguim la missa per À Punt, com també als acòlits (amb el seminarista Fernando) i el grup de cants, amb Marcos i Alberto Miquel i els altres membres del cor, que dignifiquen, amb els seus cants, la celebració eucarística. I encara, vull agrair també als tècnics d’À Punt que fan possible la retransmissió de la missa.

I és que els cristians valencians, que amb els nostres impostos contribuïm a pagar la televisió valenciana, no volem ser arraconats de la graella d’À Punt, sinó que volem que la nostra televisió siga sensible i tinga en compte les celebracions litúrgiques, per mitjà de les quals els cristians valencians expressem i vivim la nostra fe en la nostra llengua. A més, la missa des de Torrent contribueix, i molt, a normalitzar la nostra llengua en una Església que, amb notables excepcions, margina i arracona dels temples, el valencià

Espere i desitge que per molts i molts anys més, puguem, cada diumenge, seguir la missa en valencià per À Punt.