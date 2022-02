Todos los que me conocen saben que soy europeísta y que soy partidario de una Unión Europea fuerte, unida y útil para sus ciudadanos. Me gustaría decir que estoy orgulloso de la UE que tenemos, pero lamentablemente no es así. Me gustaría decir que Bruselas mantiene intactos sus principios fundacionales –como la defensa de los derechos humanos, la democracia o la soberanía alimentaria– pero no es así. Y no lo es porque oscuros intereses económicos están prevaleciendo sobre la misma ética de la UE, mientras nuestra clase política sufre una miopía interesada o directamente agacha la mirada de manera vergonzosa, hipócrita y deshonesta.

La UE lleva tiempo firmando acuerdos comerciales con países terceros en los cuales utiliza descaradamente la agricultura europea, sobre todo la mediterránea, como moneda de cambio para poder vender en esos países productos industriales o tecnológicos fabricados en su mayor parte en el centro y norte de Europa. Para decir toda la verdad, a veces también hay grandes compañías en territorio español que tratan de sacar tajada de este mercadeo, las mismas que luego en sus consejos de administración acaban acogiendo a ex altos cargos de distintos gobiernos de distintos partidos políticos. Las instituciones comunitarias tienen encima la desfachatez de impulsar esos acuerdos bilaterales escudándose en la ayuda al desarrollo de los países terceros. Por las pocas noticias que nos llegan, que serán apenas la punta del iceberg, la ayuda más bien es para otros objetivos menos loables. Si les parece, empecemos por Egipto, que es el país que ahora ha empezado a inundar los supermercados europeos con naranjas a unos precios tirados contra los que no podemos competir. Hace unos días murieron ocho niños cuando volvían de trabajar todo el día en el campo por dos o tres euros. Según cifras egipcias, habría al menos 1,8 millones de menores sufriendo explotación infantil en el país árabe. ¿Cuántos niños más tienen que seguir semiesclavizados o incluso fallecer para inundar Europa de productos agrarios a bajo coste? Desde el punto de vista ambiental, además de la contaminación durante el transporte de ultramar, Egipto no dice las miles de hectáreas que ha plantado en lo que era desierto desde que construyó la gigantesca presa de Asuán en el río Nilo. ¿Cuántos perjuicios ecológicos está dispuesta a asumir Bruselas para satisfacer sus intereses comerciales? El acuerdo con Sudáfrica le ha permitido enviar a Europa durante estos cinco años de vigencia un 30% más de cítricos, que llegan además más tarde, hasta las puertas de navidad, y por tanto taponan la salida comercial de nuestras variedades tempranas. De acuerdo con el estudio elaborado por la Fundación Rosa Luxemburg, de Alemania, y la ONG sudafricana Khanyisa, la producción de cítricos en el país acumula una larga lista de violaciones de derechos laborales, falta de acceso a agua potable y uso de sustancias fitosanitarias que están prohibidas en la citricultura europea. ¿Cuántas barbaridades más tienen que fomentarse para enriquecer a los importadores del puerto de Rotterdam, que es la principal puerta de los cítricos sudafricanos? La UE tampoco exige reciprocidad a otros países como Turquía, Túnez o Marruecos. Las importaciones de frutas y hortalizas frescas han crecido un 18% en volumen en los últimos cinco años. Pero, además del impacto comercial, estamos hartos de denunciar el inasumible riesgo fitosanitario que afrontamos sin que la UE atienda a razones objetivas. El Cotonet de Sudáfrica, que entró por un cargamento de ese país, hoy es la plaga más preocupante de nuestra citricultura y solo en la última campaña ha provocado 200 millones de pérdidas. Para evitar la llegada de la falsa polilla, la Comisión limitará el tratamiento en frío solo a las naranjas sudafricanas, de manera que seguiremos jugando con fuego con las mandarinas, que también pueden ser presa de la falsa polilla. ¿Cuántas plagas y enfermedades más han de llegar a Europa para acometer los controles fitosanitarios recomendados por los científicos? En el arroz contamos con otro caso especialmente sangrante. Myanmar y Camboya recrudecen sus ataques al sistema democrático y vulneran sistemáticamente los derechos humanos con asesinatos a opositores políticos y a minorías étnicas. Los musulmanes rohingya son objeto de actos violentos y de una discriminación institucional que les empuja a emigrar. La tímida reacción de la UE solo incluyó restricciones a personas y empresas controladas por militares, pero nada ha dicho hasta ahora del arroz, ni siquiera cuando el pasado 18 de enero concluyó la cláusula de salvaguarda para frenar esta competencia desleal. ¿Cuántas violaciones de derechos humanos va a seguir premiando la UE con concesiones agrarias? Si alguien está pensando que Bruselas compensa la debilitada situación del sector con medidas de apoyo está equivocado. La PAC discrimina a los cultivos mediterráneos, que son precisamente los que pagan los platos rotos de las importaciones. La directiva de prácticas comerciales desleales está maniatada mientras la agricultura no sea excluida de la normativa de Competencia. Y en cuanto a la apertura de mercados, vamos hacia atrás, ya que en los conflictos políticos de la UE con Rusia y Bielorrusia (antes con la Administración Trump de Estados Unidos y veremos con el Reino Unido) los que se han visto castigados han sido los productos agrarios –¿adivinan?– mediterráneos. Me gustaría decir que la UE es algo más que un club de mercaderes, pero no es así. Me gustaría decir que estoy encantado de contribuir a construir una UE más justa. ¿Pero cómo los agricultores y ganaderos valencianos vamos a querer construir una UE que nos está destruyendo y que nos está expulsando de nuestros campos y de nuestras granjas?