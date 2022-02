Los guionistas de series sobre lo que no se ve en la política -que cada vez es menos- tendrán que esforzarse en imaginar situaciones originales. La última, otro “tamayazo” deslucido por el despiste del diputado Casero, si tres clics y sus respectivas confirmaciones pueden ser entendidas como tal o hay algo detrás. Estaríamos ante un buen personaje para una spin-off que llevara a este final de temporada apoteósico que el PP insiste en atribuir a la pueril excusa del fallo informático que perturba el sistema democrático.

La soberanía popular también se ha visto alterada en otra dimensión incomparable con la reforma laboral pero que ha soliviantado a miles de ciudadanos que querían elegir a nuestro legítimo representante en Eurovisión. La polémica tras la victoria de Chanel no ha hecho sino crecer y hasta CCOO ha pedido transparencia a RTVE, que tuvo que comparecer en rueda de prensa para negar las acusaciones de tongo y defender la honorabilidad del jurado. Lo cierto es que las reglas del Benidorm Fest estaban claras, aunque van a ser revisadas después de tantas y tan variadas quejas, han señalado las autoridades competentes.

Por otro lado, la investigación ha revelado el número exacto de votos -373- que consiguieron las favoritas, las Tanxugueiras, gracias a una compañía de telefonía que regalaba los SMS porque la sospecha de participación organizada movida por oscuros intereses nacionalistas, como sucedió en algunas finales de famosísimos talents, también ha sobrevolado en las redes. En estas se ha visto un vergonzoso despliegue de odio hacia unas y otras, sobre todo contra la ganadora y el jurado, amenazados de muerte.

Estudiadas las alegaciones, no se puede se hablar de pucherazo ni en el Benidorm Fest ni en el Congreso. Nos hallamos, como mucho, ante una estratégica votación por parte del jurado conociendo los resultados de las semifinales y una extremadamente torpe o calculadísima ejecución del diputado del PP protagonista. Y acusada de no mojarme en lo importante, he de decir que Chanel no me parece la mejor candidata. Con el mismo escaso conocimiento de causa que la mayoría, el dum dum me resulta casposo. Tampoco parece un aval que el autor sea el mismo que compuso la canción del año pasado. Terceros por la cola, 6 points.

Con todo, muy bien por RTVE que ha conseguido organizar un show con excelentes cifras de audiencia y repercusión social. Y bien también por lo que nos toca a la Comunitat con la reconversión del Festival de Benidorm.