Rebaños de tigres domesticados

Todos somos desdichados, porque ambicionamos algo diferente. Quizá son felices las personas pequeñas, de bajos ideales y de sueños breves, que se van el domingo al centro comercial con su coche, el móvil y la pareja colgada del brazo. Yo me siento el menos envidiable de los hombres. Soy como las viejas solteronas que por atrapar un ideal no se han entregado a nadie, o como aquellos que por escuchar a todo el mundo no han tenido tiempo de asegurarse una aparente fidelidad: ni la sentimental ni la material ni la ideológica.

Los que hemos celebrado los misterios de nuestras artes ante muchedumbres magnetizadas, los que hemos metido la nariz en todos los invernaderos racionales del mundo, con fama de amores confusos, de afectos trágicos, protagonistas de infundios, acusados de pasiones y de espionaje en guerras silenciosas, a los que se nos observa como se examina a un adversario que puede ocultar un arma, guardamos un deseo secreto: una casa de campo con una gran chimenea ante la cual el abuelo, deliciosamente conservador, nos felicitase por haber pasado con éxito las pruebas de esa oposición que nos deja mensualmente la paz de una equis cantidad a cambio de exhibir públicamente el cumplimiento de las buenas normas sociales.

Hace unos días, un camarero me reconoció en un bar y me dijo que, por ser yo, me cobraba tres euros. Le respondí que hubiera preferido pagar el doble y no ser yo. No entendió nada, claro. Yo voy siempre solo. Solo me han visto siempre por las calles estrepitosas de la ciudad, y no por pose. Se puede fingir cualquier cosa menos el amor a la soledad. El que finge la soledad acaba traicionándose con el primero que pasa.

La ironía es un arte difícil: o es muy ligera, y entonces no se la comprende, o es muy pesada y te machaca los pies. No me tomen por un enfermo de escepticismo. Yo también amo a los que apoyan la columna de sus sueños en las nubes. Me gustaría no hojear más que libros santos que hablasen de ese purísimo amor que entendíamos de niños. Los que al crecer siguen siendo niños, son los poetas. Otros llegan a hombres y son los tenderos que con sus valores convencionales lo envilecen todo. El oro de las máscaras egipcias, de los objetos sagrados incas, fue algo purísimo que desafía aún hoy a la muerte y al tiempo. Pero dejó de serlo cuando imprimimos en él cifras y letras, al lado de la efigie de un superior.

Para mí la gente carece de marcas. El enfermo, el moribundo, el herido en la batalla de la vida, no tiene grados ni honores militares, de religión ni de patria. Es una persona desnuda y sangrante, pura, sin galones y sin medallas. El dolor y la agonía, que aún dividimos en confesables e inconfesables, no tienen nacionalidad ni comparación.

La moral es esa rueda del binocular que nos hace ver con claridad las cosas que nos conviene y todo el resto, borrosas. Con ella se organiza el mundo de una forma que envilece hasta las cosas bonitas. En cada ciudad hay una cárcel como en cada casa hay un retrete porque en cada cuerpo humano existe un tubo digestivo. El olor compuesto de todas las fermentaciones humanas me irrita. Si me volviera loco, en mi imaginación no aparecería un fantasma, sino de una multitud vociferante y amenazadora. La plebe no tiene forma, ni ideas ni voluntad. Para que alguien se haga adorar basta un retrato en las redes sociales. Es más fácil eso que acreditar una vacuna. La muchedumbre que apaleó a los soldados enemigos es la misma que luego aclamó al rey impuesto que se los envió. Es un instrumento dócil en manos de uno solo. Servirse de la muchedumbre es ofrecerle el desahogo de su maldad y de su idiotez, porque la muchedumbre sirve con igual indiferencia a un partido o a otro.

Panurgo, personaje de Rabelais, a bordo de una nave cargada de ovejas y tras discutir con el patrón, le compra una oveja y la lanza al mar; las demás ovejas la siguen y se ahogan. Hoy no existen ovejas, sino rebaños de tigres domésticos. No adquieren instintos excepcionales cuando se les excita como miembros de la muchedumbre: creyéndose más individuos que nadie en sus jaulas, sólo se les manifiestan los bajos instintos depredadores de supervivencia que, con esfuerzo, habían mantenido a raya las leyes.