Tengo cerca de mi mesa de trabajo una planta que se cierra por las noches, se abre por las mañanas y sigue a lo largo del día el recorrido del sol a través de la ventana de la buhardilla desde la que escribo estas líneas. Me da la hora mejor que un reloj digital. Incluso en las jornadas nubladas, sabe perfectamente hacia dónde mirar. Lo tiene todo claro. A veces, la cambio de sitio, para ver si logro engañarla y, en vez de moverse de este a oeste, lo hace de norte a sur. Pero su mirada atraviesa las paredes también. Pienso que si a mí me encerraran en un lugar oscuro no tardaría más de veinticuatro horas en perder la noción de los días y las noches. La pierdo a menudo viviendo en lugares abiertos.

El otro día me quedé dormido leyendo un libro y al despertarme creí que eran las seis de la tarde y eran las diez de la mañana. Eran las seis de la tarde en el sueño del que me acababa de despertar y confundí las horas. Por lo general, la acción de los sueños no discurre a una hora concreta, pero en esta ocasión todo sucedía a la seis de la tarde. Quiero decir que la humanidad vivía en esa hora de forma permanente sin ser consciente de ello, de manera que sólo hacíamos lo que se hace a esa hora. Había gente que merendaba, gente que se tomaba el primer güisqui del día, gente que salía del trabajo, gente atrapada en el atasco de las seis de la vía de circunvalación de su ciudad, etc.

Fue un despertar un poco brusco hasta que volví mis ojos a la planta y deduje de su postura mi situación en la vida real. A veces me digo que la planta no tiene imaginación ninguna, pero enseguida rectifico: para hacer todos los días lo mismo con la precisión de un neurocirujano es necesario darle muchas vueltas a la cabeza, pues la existencia te ofrece distracciones todo el rato. Mi planta podría, por ejemplo, volverse hacia la luz de mi flexo para compararla con la del sol, pero jamás lo ha hecho. No lo ha hecho porque es imaginativa y sabe de antemano lo que se va a encontrar. Tal vez yo debería imitarla y escribir todo el tiempo la misma frase, como el personaje de El resplandor, la película de Kubrick, ¿la recuerdan?: «Sólo trabajar y no jugar hace de Jack un chico aburrido».

Quizá yo soy más aburrido que mi planta.