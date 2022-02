L’autoria amb un ‘segons’

Les persones tenen diferents maneres d’expressar-se. Tots i totes no comprenen de la mateixa forma una idea. No podem atribuir-nos el que no és nostre, ni creure que sols hi ha una única via de dir les coses. Així que resulta important, perquè no es diluïsquen les autories dels distints parers, esmentar l’origen de cada opinió. En eixe intent, la preposició ‘segons’ ajuda a aconseguir-ho. Mitjançant la paraula, manifestem la font d’una informació, indiquem que alguna cosa depén d’una circumstància o diem que un fet s’ajusta a una norma. Per a mi, el que té més valor és que amb un «segons» li posem promotor i promotora al que comuniquem.

El tema de moda d’estos dies és la celebració del Benidorm Fest. Resulta complicat escriure’n alguna cosa original, després del que s’ha dit. La preposició ’segons’ ha aprofitat molt. Amb ella, s’ha indicat les preferències per les cantants o les opinions dels jurats. Del que s’ha escoltat, hi ha una realitat: les principals guanyadores són les persones promotores de la fórmula. Elles han aconseguit que siga notícia de portada. He de reconéixer que vaig començar la setmana amb poc d’interés pel concurs. També he de dir que la idea de trencar fronteres del grup Tanxugueiras, cantada en les llengües de l’Estat, m’encisà, a mesura que passaren els dies. Tanmateix, el meu cor s’aproximà definitivament a la necessitat d’omplir de pits el món i de caldos preparats per les nostres mares, cantada per Rigoberta. ‘Segons’ a qui he escoltat, me n’han dit una opinió diferent. M’ha cridat l’atenció que no he sentit massa gent alegrant-se del triomf de la guanyadora, eixa que canta que «si tengo un problema no es monetary». Tal vegada, el meu entorn diferisca un poc del que es viu al carrer. La realitat és que el resultat ha sigut una miqueta estrany. ‘Segons’ el públic pagador i l’empresa contractada, les gallegues eren les millors. ‘Segons’ el jurat triat a dit pels organitzadors, sols es mereixien un tercer lloc. A més, les situaren a distància de les altres dos cantants. Del que ha passat, s’aprén que la vida es definix ‘segons’ qui la mira però també que no tots els ‘segons’ compten igual. En definitiva, mirem sempre una idea escoltant els ‘segons’ de moltes persones. Ens ajudaran a entendre tot millor. Una mateixa paraula pot tindre mil veus.