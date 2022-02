Hay datos que indican que la pandemia de Covid ha disparado el consumo de sustancias adictivas. En los años inmediatamente anteriores al inicio de la aparición del coronavirus, España se situaba en sexto lugar en el ranking europeo de consumo de cocaína y el cuarto en el de cannabis. Valencia aparece en el triste octavo puesto de las grandes ciudades europeas en el consumo del polvo blanco y también en los primeros lugares en cannabis.

El confinamiento, los cierres de fronteras, los controles a la movilidad, las limitaciones al ocio y en las relaciones personales estaba claro que podían tener una repercusión en los hábitos de los ciudadanos. Lo sorprendente (o no tanto) es que en el año más duro de la pandemia, 2020, las incautaciones de droga no solo no disminuyeron sino que aumentaron hasta superar las de todo el lustro anterior.

No han tardado en publicarse estudios e informes de instituciones públicas y privadas, algunas de renombre, que destacan ese incremento en el consumo de drogas en los periodos más duros de la pandemia y lo atribuyen a la misma pandemia. Pero las fuentes oficiales no coinciden en el análisis.

El Ministerio de Sanidad, a través de su Observatorio de drogas y adicciones, asegura que en la población española mayor de 15 años disminuyó el consumo de sustancias adictivas durante el año 2020, y que cayó cinco puntos el consumo de alcohol, medio punto el de cocaína, punto y medio el del cannabis y el del tabaco... Unas disminuciones que también se dieron en el consumo de sedantes o analgésicos opioides sin receta. El propio Instituto de Estadística también refleja un descenso del dinero destinado ese año a la compra de sustancias ilegales: un 13% menos con respecto a 2019. En definitiva, demasiadas piezas que no encajan.

El consumo de drogas está ligado al ocio, pero también a la dependencia, y podría ser esta una de las explicaciones de tan variopintos resultados. Lo cierto es que los dos años de sufrimiento pandémico nos han hecho recordar a algunos que el mundo de las adicciones ha sufrido un cambio brutal en las últimas décadas.

Puede que los estudios sobre adicciones se hayan contagiado de la confusión que sufrimos por el virus y por los sucesivos golpes de timón políticos, más que sanitarios. La cruel realidad es que las drogas vuelven a galopar en los barrios y a enganchar a sus jóvenes, sin que esto tenga visos de ser una ola pasajera como la de la Covid. De hecho, para las drogas no existe vacuna.