Enguany, en el centenari del naixement de Joan Fuster, tenim l’avinentesa de seguir posant de relleu la vida i l’obra de l’intel·lectual valencià més lúcid, prolífic i polifacètic de l’era contemporània. Capaç de remoure consciències i d’influir de manera determinant sobre el pensament de les generacions que l’han prosseguit. Un apassionat del País Valencià, amb un coneixement profund de la seua història, del seu paisatge i de la seua idiosincràsia. Un entusiasme que va saber contagiar de manera generosa.

Joan Fuster ha esdevingut un valencià universal. Pensador crític amb un sentit comú extraordinari. Responsable de l’arrelament de la idea de la unitat de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Un savi inconformista. Un activista incansable. Una persona amb un fort compromís polític i una integritat moral impertorbable. Inqüestionable revulsiu, ara i sempre, per a la nostra recuperació lingüística i nacional. Una figura imprescindible per a seguir afirmant sense complexos que «dir-nos valencians és la nostra manera de dir-nos catalans».

Un fenomen literari admirable per la qualitat, l’extensió i la importància del seu immens llegat. Un investigador incansable. Amb una cultura enciclopèdica. Un erudit plenament humanista. Un clàssic amb una vigència excepcional. Poeta, traductor, crític literari, lingüista, historiador, dibuixant, autor de més de 4.000 articles periodístics i d’una extensa correspondència de més de 20.000 cartes, creador de centenars d’aforismes... I, per damunt de tot, un formidable assagista, amb un excel·lent domini de la llengua. Irònic, profund, càustic, brillant. Confecciona una llengua que revitalitza el català literari. Per la qual cosa, cal parlar d’un abans i d’un després de la prosa amb l’aparició de Fuster.

Un referent intel·lectual modest, proper, de quilòmetre zero, accessible als centenars de deixebles i d’amistats que gaudien d’un mestre i d’un conversador infatigable. El podies trobar amb facilitat en la seua llar i refugi cultural, al carrer S. Josep de Sueca, on va viure tota la seua vida, abrigat amb una biblioteca de més de 25.000 volums, eina essencial per al seu treball literari. Lectures que formaren part de la seua vivència i del seu aliment diari.

Un anticlerical visceral malgrat –o per això mateix– d’haver viscut des de menut envoltat de capellans. Son pare, líder carlista, es guanyava la vida fent escultures de marededéus i nostresenyors. Un context de tantes sotanes que –com ell afirmava– no fou favorable per a la seua salut espiritual. Així mateix, no combregava amb el que anomenava clericalisme dels partits polítics, controlats per una mena de bisbes i capellans, de cacics. Conseqüentment, va ser un intel·lectual subversiu, provocador, no institucionalitzat, impertinent, corrosiu, amb l’objectiu declarat de fer pensar el poble valencià.

Reivindiquem Joan Fuster. Li devem haver posat les bases d’una normalitat cultural que, malauradament, encara està lluny d’allò que ell esperava. Ja ens va alertar després de llegir la vigent Constitució espanyola i que els tribunals i els polítics incompetents estan consumant: la postergació i, en alguns casos, la persecució de la nostra llengua, l’acorralament a un reducte folklòric. Per això, toca reivindicar les seues idees per tal d’aconseguir un país digne i complet. No només som víctimes de l’opressió nacional. També som culpables d’alguna manera: en la mesura que qualsevol solució, depèn de nosaltres. A què esperem?