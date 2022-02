Si visitar Xàtiva i passejar pels seus carrers és sempre un goig -ja ho era, per a mi, fa anys i panys, perquè sempre ha estat una de les meues ciutats predilectes del món-, fa poc, damunt, vàrem poder fer una visita reposada i amabilíssima pels seus deliciosos carrers i per bona part dels seus centres culturals, arquitectònics i museístics on, a més, es podia contemplat el magne projecte expositiu de Rafael Armengol, ocupant tots aquells llocs i esdevenint un altre plaer per a la vista, en sorprendre'ns, al costat d'unes lloses romanes o ben prop de l'emblemàtic Felip V cap per avall.

I és que Armengol -possiblement el pintor valencià que més ha dialogat d'una manera feliç i d'igual a igual amb bona part dels clàssics de la pintura europea del passat, usant un llenguatge pop i personal-, pertot arreu de la ciutat ha anat «apropiant-se» dels espais xativins i fent-los una mica més seus, amb la presència sempre impactant de les seues obres. Armengol en estat pur -retrospectiva i actualitat- «poseeix» el Museu de l’Almodí, l'antic Convent de Sant Doménec, la Casa de l'Ensenyança... i ens permet descobrir la majestuositat del seu diàleg amb pintors del passat, encara que sovint atent a l’actualitat -a determinades «actualitats» que ara ja es veuen llunyanes-, però, certament i com ja he dit, amb l'explosió de vegades colorista, de vegades solemne de la seua particular manera de veure l'art. Tiepolo o Piero della Francesca, Velázquez i els frescos pompeians o d'altres grans pintors de la història són la seua font d'inspiració, el seu material bàsic sobre el qual, amb colps de colors o amb la descomposició de la llum per crear-lo, ens proposa tota una sèrie de jocs atractivíssims que el fan mostrar-se com una de les grans firmes de la nostra pintura valenciana i actual. Un clàssic entre els clàssics, que juga amb la tècnica i amb el color. I, per això, aquesta exposició polièdrica -comissariada per Martí Domínguez-, que pot visitar-se a Xàtiva fins a finals d'abril porta per títol, precisament, «L’entrellat del color». Tota una aventura armengoliana per la pintura -l'art bellíssim que té la virtut, de vegades, d'abstraure'ns de la realitat. Fer el recorregut per Xàtiva i per Armengol és un goig ben recomanable. Que l'Ajuntament de Xàtiva haja acollit aquest projecte, l'honora i cal felicitar-lo i felicitar els xativins. Perquè ben pocs pintors valencians poden situar-se a l'alçada de Rafael Armengol i la seua rica i elegant obra plàstica.