Estava a punt de caure en la temptació local actual, de glossar el fulgor mediàtic de la castellonenca Patricia, germanastra de Georgina, la companya sentimental actual de Cristiano Ronaldo, el sogre del qual entrenà al Benicarló C.F., ciutat on radicava l’anomenat bar España, esbandit en unes bàrbares fake news de violacions i proxenetisme, vinculades de manera canalla a polítics i polítiques valencianes de variades ideologies.

Però, me’n guardaré prou, endut per la gloriosa indignació d’un recordatori evocat per Vicent Boira. O més ben dit, d’un descobriment –que significa saltar damunt els murs de la desmemòria i l’estupidesa col·lectiva, i les pèrdues de temps entre entreteniments i tragèdies. Així, en escriptura sobre la ciutat càlida i tranquil·la Castelló de la Plana, glossaré el pintor Vicent Giner. No és l’únic cas d’estranyesa de genealogia local: un altre pintor anterior del Barroc, Francesc Ribalta, de tan gran obra a València, era nascut a Solsona i no a Castelló –malgrat que encara n’hi duen el nom el primer Institut de Batxillerat, i el parc modernista de la ciutat.

La biografia emigrada del castellonenc Vicent Giner es vincula a la capitalitat valenciana de la Roma moderna –i romana de València-, construïda, en bona part, per la importància dels artistes i eclesiàstics. Resident a partir del maig del 1672 en la Via Gregoriana, prop del barri «hispanofrancés», el Rione di Campo Marzio, d’acord amb un codicil de darreres voluntats, era fill de Bernabeu Giner i d’Àngela Musseos (seria Museros), congregant de l’església de Montserrat dels naturals de la Corona d’Aragó, i en faltar el 1681, quedà soterrat a la parròquia de sant Andrea delle Fratte.

Tinguem en compte, així, l’autor d’unes poques prospectiuas, de vedute imaginàries, sense defugir el divertimento, però posant l’arquitectura, el context, per damunt de les figures. Així, en l’anecdòtica «parella príncep» conservada al Banc d’Espanya (alerta!), i sobretot, en l’Interior de basílica amb músics en concert al voltant d’una taula, de la col·lecció de l’estimat savi Pere Maria Orts, radicada en el Museu de Belles Arts de València. Signava els pocs quadres identificats, los mas no acabados ni perfeccionados –segons el codicil de les seues darreres voluntats, i com correspon a l’hàbit valencià en la majoria d’aspectes de la vida-, amb el rètol gentilici VAL(entinus). Vaja, de qui, de què estem parlant, sinó de nosaltres, la ciutat, el país i el temps, contra tantes pèrdues de temps i d’enteniment?