La setmana passada la política ens ha deixat una mica resacosos, i també cabrejats, pel comportament de la classe política a Madrid. A la madrilenya Carrera de San Jerónimo els diputats havien de ratificar el decret llei que va aprovar unes modificacions de la reforma laboral del PP pactades entre la patronal, CCOO i UGT, pacte que contava amb la benedicció de Patricia Botín, cognom que des de fa anys fa i desfà al Banc de Santander. Els socis que van ajudar Sánchez a escalar fins La Moncloa no estaven d’acord amb un pacte que semblava fet a la mida dels desitjos de la gran patronal, ERC, Bildu i PNB van anunciar el seu vot negatiu i el PSOE va buscar uns socis que li prestaren els vots que li mancaven per poder ratificar les modificacions a la reforma laboral dels populars. Allò que van proposar derogar ho han deixat, tan sols,en reforma, cal no amoïnar els amos.

Sánchez havia trobat en la geometría variable la solució. Les restes del naufragi de C’s es van apuntar a votar favorablement una proposta ben vista pel capital, també el PDeCAT, recordem que venen de Convergència que va votar favorablement la reforma del PP, i els dos vots que li faltaven havien d’arribar de UP, antic soci del PP a Navarra. Però a l’hora de la veritat les dos “senyories” navarreses es van fer enrere i votaren en contra. El fantasma del “tamayazo” va sobrevolar l’hemicicle. El desastre el va salvar un diputat del PP que, per error, això diuen, va votar favorablement la proposta governamental. Des de la bancada del PP i VOX ses senyories, convertides en hooligans de la política, cridaven que allò havia estat una tupinada, que el Govern havia fet trampa i que buscarien l’aixopluc del Tribunal Constitucional, acusant a Meritxell Batet, la Presidenta del Congrés, de prevaricadora. I si tota aquesta actuació del PP tan sols fos teatre?, perquè a Casado més d’una vegada li podem cantar allò de “lo tuyo es puro teatro”. No he arribat a entendre com el PP estava contra una reforma beneïda pels seus, la gran patronal i l’IBEX-35. I si el diputat extremeny que va apretar, suposadament per error, un botó en lloc d’un altre ho va fer perquè es pogués ratificar el decret tal i com volia la representació empresarial?, i després el PP pogués atacar Pedro Sánchez els dies que queden de campanya electoral a Castella-LLeó. I, si, després, un lloc passades setmanes i setmanes atacant al PSOE dient-los el nom del porc, acusant-los del que ells mateixos han fet en no poques ocasions, el Constitucional els “afina” el tema i els dóna la raó? La veritat és que no se si Casado, amb tots els seus “masters”, pot arribar a ser tan maquiavèl·lic.

Crec que el que va succeir dijous passat al Congrés té que fer reflexionar al President del Govern d’Espanya. El Govern espanyol volia aprovar la ratificació del seu decret amb els vots del anomenat “grup de progrés”, els mateixos que l’havien portat al banc blau del Govern, era el més normal. Però el pes del gran capital, i dels que dominen als despatxos de la Unió Europea, van fer que les peticions d’ERC, BILDU i PNB no foren ben rebudes. La Vicepresidenta segona Yolanda Díaz no va voler tocar ni una sola coma del pacte que havia signat amb la patronal, no va accedir a cap de les demandes dels que van recolzar el Govern. I aquests, finalment, van votar en contra de la ratificació d’una reforma que res té a veure amb les promeses fetes pel PSOE per arribar a Moncloa. Havien venut la pell de l’ós abans de abatir-lo. Va faltar més diàleg i va sobrar prepotència.