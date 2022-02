Demasiado grotesco para glosa

Se está liando una gorda. A ver, qué se explique este. ¿Ha venido?» «Corriendo, su piso está a 15 minutos de aquí pero en hora punta le ha costado casi una hora». «¿Y qué dice?» «Que no sabe, que se ha equivocado, que los colores en el iPad son muy parecidos, una barra blanca y otra, amarilla». «Como la bandera del Vaticano, joder». «Que puede pasar. Qué él cree que ha votado bien, pero luego ha visto que aparecía en el otro bloque». «Pues se ha equivocado tres veces, coño». «Está fastidiado, te lo digo yo que he estado con él, tiene 39 de fiebre y ha estado vomitando, no para de ir al baño». «Joder, lo teníamos. ¿Cómo ha podido pasar? Tenía la vista clavada en la pantalla en los puntitos donde están los de UPN, los tenía localizados desde antes de la votación, tenía la vista fija allí y de pronto, zas, los dos en rojo. ¡Toma! Lo tenemos. Han aguantado. Dos valientes». «Les está empezando a caer la suya también. Están acusándoles de traidores. Uno de ellos le meneó la silla al jefe de UPN, no lo olvides. Va a haber jaleo ahí». «Sí, claro, ahora ellos son traidores y cuando la Batet se saltó la disciplina de grupo y no votó a Mariano entonces no era nada. Coherencia, decían. Ella y todos los del PSC que se saltaron el mandato de Ferraz. Y ahora estos dos son traidores por votar lo que pensaban». «Lo están comparando ya con el tamayazo». «Todo eso pasa, tres días de titulares». «¿Qué hacemos con el nuestro? Está hundido. No quiere mirar el móvil. Sabe que lo van a linchar. ¿Has visto ya algunos comentarios?» «Las redes son el bullying de los adultos. Sabe lo que hay. Que apague el móvil, yo qué sé. Que sea fuerte. Le van a llover de todos lados, porque algunos van a aprovechar para ajustar cuentas con Teo. Tenía que ser su hombre de confianza el que la liara parda… No habrá nada más, ¿verdad? ¿Tenemos claro que ha sido un error, que el jefe va a querer saberlo todo?» «Sí, sí. No da el perfil». «Bueno, no te fíes, yo ya he visto todo. En todo caso, no podemos dudar y tenemos que activar una estrategia clara y contundente, ya sabes. Hay que cogerse al reglamento como si fueran las tablas de Moisés». «¿Qué dice?» «Que hay que confirmar el voto con una llamada por teléfono. Y no lo han hecho, ¿no?» «Pero ahora no se estaba haciendo. Con la pandemia no iban a llamar a 350 diputados en cada votación». «Ahora ya han vuelto todos. No habría más de quince en telemático. Lo podían haber hecho. El reglamento lo dice. Es lo que vale. Con eso nos podemos ir a un tribunal y a la Santa Sede si hace falta». «Están tumbando todo. Ni dejarle repetir el voto, ni anularlo. Con que no lo contaran, ya no salía la reforma laboral. Pero están cerrados. No lo entiendo. Si pueden llevar otra vez el decreto la semana que viene al Consejo de Ministros, cambiar dos comas, hacer el paripé con ERC o el PNV y sacarla de largo. ¿Tan importante es?» «Sí lo es, sí. No es solo la reforma. Es más. Estamos en campaña y nos dan una hostia de las buenas. Quedamos como la mierda cuando lo teníamos en la mano. Juegan con las repercusiones y con el efecto psicológico en la campaña». «Joder, la que ha liado… Mira, esta es de las nuestras. O era». «Es de ella misma, básicamente». «Ya empiezan a salir. Mira, dice que es demasiado grotesco para merecer glosa».