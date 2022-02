He ido dándole vueltas a ver si encontraba alguna referencia cronológica desde la que justificar por qué hoy me apetece hablar de Julio Cortázar, cómo encajarlo sin que se note mucho la maniobra, su forzamiento en esta columna, y he calibrado las posibilidades. Por fecha de edición de sus grandes títulos, pongamos ‘Rayuela’ (1963) o pongamos también ‘Bestiario’ (1951), no he hallado excusa: bien me pasaba o bien no llegaba a esas celebraciones. Tampoco por la fecha de nacimiento (1914) o muerte (1984) del escritor argentino; argentino, aunque nacido en Bruselas y fallecido en París, ciudad en la que residió desde 1951, pero argentino más allá de la piel, pese a esas circunstancias. Cuando la familia Cortázar-Descotte regresó a la Argentina, tras su periplo europeo (Bélgica, Suiza y España) durante la Primera Guerra Mundial, los condiscípulos de la escuelita a la que asistía, que hoy lleva su nombre, lo llamaban «el belgicano».

Tras subir y bajar por el andamio, he pensado que me servía el enganche de febrero, dado que, como he dicho, Cortázar murió en París y, añado ahora, en este mes. Fue un día invernal y, por su muerte, tristón a más no poder, aunque, raro en esa ciudad que tanto amó, no llovía. Entonces ha asomado en la prensa el dato del centenario de la novela ‘Ulises’ (1922), de James Joyce, y se me ha abierto el cielo por ahí, ya que, para muchos, ‘Rayuela’ puede considerarse, en términos de ruptura con la convención, como nuestro ‘Ulises’ en español.

Lo primero que leí de Cortázar fue el fragmento de uno de sus cuentos más hermosos, ‘Los venenos’, insertado en el libro de Lengua Española de COU de Lázaro Carreter. Es un pasaje en el que el narrador (un niño) siente la tentación de robarle a su primo Hugo (otro niño) la pluma de pavo real que este ha llevado consigo de Buenos Aires a Banfield (Bánfield, para Cortázar), a la casa de Rodríguez Peña, donde vive el personaje en cuestión con su familia y donde vivió el propio Cortázar con la suya. Ese trocito de texto me captó de inmediato. Apenas cinco o diez renglones, no recuerdo que fuesen más, sirvieron para sentir una empatía por esa forma de narrar y de transmitir emociones que no lograba descubrir en otros escritores de acá y de allá, pero sobre todo de acá. Eso provocó la búsqueda de más lecturas de ese autor, de quien solo sabía de refilón hasta entonces. Ignorancia mía, por supuesto.

Es curioso cómo en ocasiones una señal insignificante (el fragmento de un cuento, por ejemplo) puede hollar en uno. Hay personas que te producen una raspadura en alguna etapa de tu vida y solo lo percibes con el transcurrir del tiempo. No me refiero a palabras elevadas o gestos épicos (ese consejo que te imparte tu padre o tu querida abuela) sino a simples encuentros con alguien con quien solo cruzaste unos fraseos y, sin embargo, veinte o treinta años después, sigues recordando qué te dijo aquel conocido acodado en la barra de zinc de un bar, qué te comentó aquel otro tipo en el ascensor y de quien nunca más volviste a saber, qué aquel compañero de instituto que posiblemente haya muerto o aquella amiga, cuyo rostro reaparece en la bruma, cuando te soltó que el mejor con diferencia de los cuatro Beatles era George Harrison.

Ocurre que la cosa no funciona a la recíproca. ¿Se acordarán de mí el del bar o el del ascensor, aquel del instituto (una buena persona) o la amiga tan devota de ‘All Things Must Pass’? No creo. El fenómeno no es bilateral. Solo deja su tacha quien lo ignora, quien actúa sin saberlo, de lo contrario el juego no tiene gracia. Quien pretende imponerlo profesionalmente, como los maestros, los predicadores de toda índole y los políticos, suelen fracasar. Solo quien desconoce el alcance de su palabra o la enorme longitud de su acto, esa impronta que se mantiene en ti y salta de vez en cuando, es el que te bendice. Como lo hizo Cortázar. También, claro, como lo hizo Joyce.