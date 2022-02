Oteiza i Chillida

Des de la condició de diletant maldestre, voldria recomanar-los la magnífica exposició que la Fundació Bancaixa ha organitzat al voltant de l’obra de dos escultors bascs de dimensions colossals: Jorge Oteiza (1908-2003) i Eduardo Chillida (1924-2002). Una mostra que, titulada «Diàleg en els 50 i 60» i comissariada per Javier González de Durana, ha comptat amb la col·laboració de les institucions legatàries dels artistes i es podrà visitar a l’edifici de la plaça de Tetuan fins al 6 de març.

Es tracta de la primera vegada que s’exhibeixen, de manera conjunta, treballs d’aquests dos virtuosos, en el que es pot considerar com una fita que, ateses les diferències ideològiques i de caràcter que els engalanaven, semblava impossible de realitzar. Així, la mostra se centra en la producció que desenvoluparen entre 1948 i 1969, dues dates ben significatives en la seua trajectòria creativa; ja que 1948 fou l’any en què Oteiza posà fi a l’aventura que l’havia conduït a viure, durant tretze anys, a Amèrica del Sud i en què Chillida marxà a França decidit a convertir-se en escultor; mentre que 1969 és la data en què Oteiza culminà l’estatuari de la Basílica d’Arantzazu (un projecte iniciat en 1951 i paralitzat durant anys pel Vaticà), i Chillida inaugurà la seua primera gran obra europea: en concret, a l’exterior de l’edifici que la Unesco té a París.

Pel que fa al més d’un centenar de peces que agrupa l’exhibició, els especialistes destaquen de quina forma tan expressiva reflecteixen la personalitat que acreditava cadascun dels creadors. I que fou en aquesta època quan començaren a definir els llenguatges que acabarien caracteritzant-los: Oteiza, investigant el buit i la massa; Chillida, treballant la forja del ferro. Perquè, encara que sovint s’interessaren pels mateixos temes –l’espai, la llum, l’espiritualitat...–, la plasmació de les respectives obres adoptà camins molt dissemblants.

D’aquesta manera, l’exposició es presenta com una conversa entre dos escultors genials que, des de la discrepància i fins i tot el conflicte –Oteiza era conceptual i expansiu; Chillida, manual i introvertit–, durant unes dècades marcades per la dictadura franquista varen saber compartir, tal com assenyala Javier González, inquietuds culturals i creatives. Una actitud que els portà a participar, conjuntament, en iniciatives polítiques a favor d’altres artistes. I a evidenciar que el diàleg sempre resulta bell, enriquidor i fructífer.