El txa-txa-txa no és només un ball d'origen cubà, sinó també el ritme que segueix el govern del Botànic —“un pasito p’alante i otro p’atrás”— buscant el consens intern en la llei sobre la taxa turística. Si la iniciativa legislativa arriba a rams de beneir la taxa a les pernoctacions serà realitat al País Valencià com ja ho és a les principals capitals turístiques d'Europa i també a Catalunya i Balears. Ho explicaré amb un comentari tòpic, i també típic: no necessitem més turistes, sinó que gasten més aquells que vinguen. Pagats i desvanits —no debades som el “Levante feliz”—, hem acceptat complaguts el paper de “vigilantes de la playa” que la pell de brau ens ha assignat com a destinataris del turisme ‘low cost’ (hereu del turisme mesetari de tres ‘pes’: ‘pipas’, ‘paseo’ i ‘playa’). Hi estem resignadament acostumats. Prou i massa.

Que el PP i Ximo Puig (que en això de la taxa turística porta el conservadorisme incorporat com una segona pell) diguen que no són partidaris de gravar l’activitat econòmica és faltar a la veritat; o perquè quede més clar, és mentida. I si no, per què PP i PSOE graven les begudes alcohòliques, tabac i carburants quan governen? A més de l’interès recaptatori, perquè el seu consum genera costos socials; com ara, costos sanitaris per abús de l'alcohol o del tabac i contaminació atmosfèrica dels cotxes. Doncs, amb la taxa turística igual, ja que el seu import reverteix en millorar la qualitat de les infraestructures i serveis que usen els turistes. Bebo Valdés ho expressava a ritme de txa-txa-txa: “toma chocolate, paga lo que debes”, que podem traduir així: utilitzes els serveis, paga el que deus. Per entendre-ho millor: quan Espanya parla d’impostos (del verb ‘imponer’), nosaltres parlem de contribucions (del verb ‘contribuir’), perquè ‘impost” expressa mandat mentre ‘contribució’ expressa solidaritat. I és que el canvi de llengua comporta també un canvi en la manera d’entendre el món. En aquest cas, la manera d’entendre el concepte de taxa.