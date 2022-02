A l’Estat Espanyol sembla que, quan s’apropen eleccions, part de la classe política es torne boja. I ho dic de veritat. I amb pesar.

L’espectacle al Congrés dels Diputats i Diputades la setmana passada amb la seua presidenta, al capdavant, deixa molt que desitjar democràticament parlant.

De l’assilvestrament i trumperització de les dretes ja en sabem prou. De les seues trampes per mantindre’s al poder, han donat proves al llarg de la història. I un bon exemple va ser la moció de censura a Múrcia, on no van tindre cap escrúpol per comprar voluntats. I ara, amb la convalidació del decret de la reforma laboral, han fet el mateix amb dos diputats d’UPN.

Però que a més Casado, qüestione públicament una votació que no li és favorable i no tinga cap escrúpol en utilitzar raons que farien envermellir la cara de vergonya a gent molt de dretes, dona una idea de l’assilvestrament on s’han instal·lat la gent del PP, per tal d’aconseguir els seus objectius.

El PP, que han estan condemnats per corrupció en més d’una ocasió com a partit. Que encara tenen causes pendents a títol personal i col·lectiu per corrupció. Que li estan investigant a un dirigent del PP de Múrcia per «presumptament» estar exercint proxenetisme carcerari o, cosa que és el mateix, enviar a dones prostituïdes a alguns presoners i que prèviament ellhavia pagat són només alguns exemples. Però en hi més.

El PP que ha estat denunciat per la Fiscalia davant el Tribunal de Comptes per finançament il·legal a les primàries que va guanyar Mañueco. El PP que ha sigut capaç d’avançar les eleccions a Castella i Lleó per interessos partidistes, mentrestant, també per motius partidistes no les convoquen a Andalusia. Aquest PP de qui el seu president, Casado, avança imparable en la seua escalada de descrèdit de les institucions amb una pulsió antisistema que cada vegada més l’iguala a Vox. Són altres exemples.

De veritat que, si aquesta és la mesura política que volen fer servir alguns dels qui són triats per a representar la democràcia, a mi em fa vergonya de totes totes.

No soc capaç d’entendre aquestes formes polítiques on tot s’hi val per guanyar un grapat de vots. No em cap al cervell.

On queden els problemes de la gent mentre alguns assalten la seu del poder municipal al poble de Lorca? I, clar, no ho condemnen, perquè just abans els han arengat amb discursos incendiaris mentre passegen per explotacions ramaderes de centenars de milers d’euros.

On estan les crítiques a qui practica l’esclavisme a les explotacions agrícoles en lloc de criticar a qui regula les condicions de treball dignes d’aquests treballadors prèviament explotats? Estem a la selva?

A mi em van ensenyar que la política era una altra cosa. Era el noble art de resoldre problemes de la ciutadania. No de crear-ne altres.

Desacreditar les institucions de les quals et vals i, com s’ha demostrat, t’has valgut , per augmentar les quotes de poder i des de les quals has robat i delinquit no et fa més demòcrata. Et converteix en molt més mesquí i miserable.

I això és que està demostrant Casado i tot el seu seguit en aquestes últimes setmanes, una mesquinesa sense límits i a tots els nivells.