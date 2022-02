‘Durant’ i el pas del temps

No som conscients que no hi ha res que dure sempre. Sabem que alguna cosa ha passat, quan acotem el seu temps. Així que, cada vegada que emprem la preposició ‘durant’, coneixem que no hi ha res que s’escape al principi i al final. Poques paraules tenen tant de valor per a orientar-nos sobre quan i quant ha succeït qualsevol activitat.

Hi ha accions protagonitzades per persones de diferents entitats que poden limitar-se en el temps i en el lloc. Este és el cas dels abusos sexuals realitzats per alguns membres de l’església espanyola en un període determinat. Ara sembla que la societat i els governs actuen contra eixa institució. Però, simplement, posen llum on hi havia ombra. El problema és que hi havia molta ombra. L’altre dia un jove religiós deia que conten que ha hagut abusos sexuals per tot arreu de l’església. Afegia que els mitjans de comunicació eren en gran part responsables d’eixes notícies. Tal vegada, podria aprofitar el púlpit per a predicar valors cristians com la humilitat.

No totes les accions que passen ‘durant’ un temps són rebutjables. Unes altres cal reivindicar-les. En eixa situació, es troben els treballs que al llarg del temps ha realitzat Rafael Solaz. El bibliòfil s’ha dedicat ‘durant’ tota una vida a col·leccionar elements patrimonials. Ara ha fet donació al Cap i Casal d’uns llibres únics de Blasco Ibáñez. Tot el que realitza és gràcies al treball realitzat ‘durant’ molt de temps. Esta societat s’ha de felicitar de tindre’l.

Les persones poderoses sembla que no consideren de la mateixa manera les persones ‘durant’ els anys que són majors. Així que està bé que un jubilat valencià com Carlos San Juan haja recordat que ‘durant’ el temps que formem part de la tercera edat no ens poden qualificar d’idiotes. No sé si el ràpid suport que li ha donat el govern espanyol és perquè necessitava un bon motiu per a frenar a la banca però benvinguda siga l’actitud. L’acció d’un jubilat fa entendre que cal continuar reivindicant ‘durant’ la vida les causes justes, encara que pareguen impossibles.

En definitiva, no oblidem de mesurar per quant de temps realitzem una acció o un treball. Si pronunciem la preposició ‘durant’, en serem més conscients. ‘Durant’ el temps que pensem, podem omplir-nos de motius i valors per a descobrir instants de major felicitat.