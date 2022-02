Avui 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lorda, el papa Francesc ens convida a celebrar la XXX Jornada Mundial del Malalt, amb el lema: “Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare del cel” (Lc 6:36).

El missatge del papa Francesc amb motiu d’aquesta jornada (que el bisbe de Roma va firmar el 10 de desembre passat), vol sensibilitzar “el Poble de Déu sobre la necessitat d’assistir els malalts i els qui tenen cura d’ells”. El papa ens recorda en el seu text, que “s’ha avançat bastant, tot i que queda molt per fer, per garantir a tothom l’atenció sanitària que necessita”, així com també “l’acompanyament pastoral” als malalts.

En el seu missatge amb motiu de la Jornada Mundial del Malalt, Francesc remarca el tret més significatiu de Déu que és “Pare, ric en misericòrdia” i que “sempre mira els seus fills amb amor de pare”. I és que “la misericòrdia és el nom de Déu per excel·lència” i per això “el testimoni suprem de l’amor misericordiós del Pare, és el seu Fill unigènit”. El papa, que ens recorda el “trobament de Jesús amb els malalts (Mt 4:23)” i que veiem freqüentment als Evangelis, remarca també un fet dolorós, i és que “quan una persona experimenta la fragilitat en el seu propi cos a causa de la malaltia, també el seu cor s’entristeix i creix la por”. Per això Francesc recorda els “els malalts de la pandèmia, que han viscut en soledat a les UCIs l’última etapa de la seua vida”.

Enmig del món del sofriment, com ens diu el papa, és important la presència “de testimonis de la caritat de Déu, que vessen sobre les ferides dels malalts, l’oli del consol i el vi de l’esperança”, per així alleujar el dolor de les persones que pateixen.

El papa elogia el servei dels “agents sanitaris (metges, infermers, tècnics de laboratori)” i “el seu servei al costat dels malalts”, una treball que el papa diu que es fa “amb amor i competència”.

Pel que fa als bons samaritans, crec que no hem d'oblidar mai els infermers, que de vegades queden en un segon pla, tot i que la seva tasca és tan i tan importat. Ens ho recordava el papa Francesc, quan en la trobada amb els jesuïtes eslovacs, el setembre passat, els parlava de la seva intervenció de còlon i del treball dels infermers. El papa els deia: "Fer aquesta intervenció quirúrgica va ser una decisió que jo no volia prendre: em va convèncer un infermer". I el papa continuava així: "Els infermers a vegades entenen la situació més que els metges, perquè estan en contacte amb els pacients" (Documents d'Església, nº 1127).

En aquesta Jornada Mundial del Malalt, el papa, que agraeix “els progressos que la ciència mèdica ha realitzat”, ens recorda que “el malalt és sempre més important que la seva malaltia”. I per això el papa subratlla també la importància de “consolar” els qui sofreixen i d’estar a prop d’ells, així com de les “posades del bon samarità per acollir i curar els malalts”, com són els hospitals i els centres de salut, que molts missioners van construir per alleujar el sofriment de les persones.

Finalment, el papa ens demana “apropar als malalts l’atenció espiritual”, que sempre ens mostra la “proximitat de Déu i la seua benedicció”.

En aquesta XXX Jornada Mundial del Malalt, cal que prenguem consciència de la fragilitat en la que es troben tants i tants hòmens, dones i xiquets, i més encara en aquesta pandèmia de la covid-19 que patim des de fa dos anys. Per això la nostra fraternitat i la nostra pregària s’ha de manifestar en la sol·licitud i en l’afecte per tots els qui sofreixen. I com va dir el papa Francesc a l’Àngelus el diumenge 7 de febrer de l’any passat, cal que tots els cristians (i d’una manera particulars els professionals de la salut), manifestem als malalts la nostra “proximitat, tendresa i compassió”. Només així farem possible un món més humà, capaç acollir i de cuidar els més indefensos i els més febles de la nostra societat.